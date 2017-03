“Không chứng minh được thì phải tuyên vô tội”

Vụ án “Vườn mít” đã qua nhiều lần xét xử, từng được điều tra lại, điều tra bổ sung nhiều lần nhưng cho đến nay, trong diễn biến qua ba ngày xét xử cho thấy những lập luận buộc tội của VKS đối với bị cáo Lê Bá Mai là khiên cưỡng. Cơ quan tố tụng đã không thể giải quyết hết những yêu cầu đặt ra trước đây trong quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Không rõ người chở nạn nhân

Trước hết, nhân chứng trực tiếp nhìn thấy người thanh niên chở nạn nhân Út đi là cháu Hằng, người cùng đi mót củ đậu với Út sáng 12-11-2004. Trong lời khai đầu tiên (do công an viên Trần Văn Sinh ghi), Hằng chỉ nói thấy người thanh niên chở Út đi chứ không hề nói thấy Mai chở. Tương tự, trong đơn trình báo, ông Điểu Ky (bố Hằng) cũng chỉ ghi Hằng thấy một thanh niên chở Út đi. Tuy nhiên, đến ngày 16-11-2004 (ngày phát hiện xác nạn nhân trong vườn mít, cũng là ngày Mai bị bắt), Hằng lại khai người chở Út đi là Mai. Lúc này ông Điểu Ky cũng khai tương tự. Từ đó về sau, cả hai đều khai thống nhất rằng Hằng thấy Mai chở Út đi. Đây là những mâu thuẫn mà quyết định giám đốc thẩm từng yêu cầu điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra lại, nhân chứng Hằng và cha cháu đều khai: “Lúc đó khai là thấy Mai chở Út đi nhưng không hiểu vì sao cán bộ công an lại ghi thấy người thanh niên chở Út”. Nhưng ông Điểu Ky không giải thích được vì sao trong đơn trình báo đầu tiên ông chỉ ghi “thấy người thanh niên” mà không nói rõ người thanh niên ấy là Mai hay giống Mai. Trong khi đó, công an viên Sinh trình bày với cơ quan điều tra: “Lúc đó cháu Hằng chỉ khai người thanh niên giống Mai chở Út đi chứ không khẳng định đó là Mai”…

Đến bao giờ bị cáo Lê Bá Mai mới hết cảnh này? Ảnh: TB

Rốt cuộc lời khai nào là chính xác? Bởi như lập luận của luật sư bào chữa cho bị cáo Mai, việc thay đổi lời khai của cháu Hằng và ông Điểu Ky sau này là không có cơ sở chấp nhận vì không lý giải được vì sao có sự thay đổi đó. Nếu vậy, lời khai đầu tiên của cháu Hằng và bố cháu cũng như của ông Sinh phải được coi là có căn cứ hơn cả vì chúng phù hợp nhau và phù hợp quy định pháp luật. Nói cách khác, từ ba lời khai này chỉ có thể khẳng định người chở Út đi là một thanh niên nào đó. Và như thế, nếu kết luận Mai là người chở Út đi thì chẳng khác nào áp dụng một tam đoạn luận kiểu này: “Người chở Út đi là một thanh niên; Mai là một thanh niên; vậy người chở Út đi là Mai”!

Vật chứng không phù hợp

Trong quyết định giám đốc thẩm cũng đề cập đến những vật chứng trong vụ án cần phải làm rõ như bình xịt thuốc, bình nước đá, can nhựa… hay vết bánh xe, cọng tóc tại hiện trường. Buổi xử chiều 20-5, chủ tọa phiên tòa từng nhắc công tố viên phải tranh luận để làm rõ những vấn đề này như trình bày của luật sư trước đó. Thế nhưng lời tranh luận của công tố viên đã không đủ sức thuyết phục.

Thứ nhất, nhân chứng Hằng khai khi đi Mai mang theo bình xịt thuốc màu xanh và bình đá màu đỏ. Nhưng vật chứng thu tại chòi Mai ở lại là chiếc bình inox. Công tố viên cho rằng do cháu Hằng nhỏ tuổi nên có thể nhầm lẫn về màu sắc (trong khi cháu khẳng định không thể nhầm lẫn).

Thứ hai, cho đến giờ này, cơ quan tố tụng không hề giải thích được họ đã thu chiếc bình đựng đá màu đỏ ở đâu, ai thu và thu khi nào, có ai làm chứng, tại sao không có biên bản thu giữ vật chứng thể hiện. Sở dĩ tự nhiên xuất hiện cái “vật không chứng” này là bởi cháu Hằng khai thấy Mai mang theo bình đựng đá màu đỏ. Mà trong chòi Mai ở thì không có cái bình này. Thế là ai đó tìm đâu đó cái bình này để đưa vào hồ sơ vụ án như một vật chứng...

Cái “vật không chứng” thì đưa vào hồ sơ, còn vật chứng quan trọng là bốn cọng tóc tại hiện trường thì cơ quan điều tra lại không thu giữ. Công tố viên lập luận rằng sở dĩ không thu giữ vì do trời mưa, chân tóc đã không còn nên không thể giám định được. Cứ cho là do trời mưa nên mới vậy nhưng nếu đã có mưa thì giải thích thế nào về vết bánh xe ở hiện trường? Mưa khi nào? Nếu sau ngày xảy ra án mạng thì cái vết bánh xe do hung thủ để lại hôm đó phải bị xóa đi. Còn nếu là vết bánh xe mới tạo ra sau cơn mưa (tức sau ngày xảy ra án mạng) là của ai, họ vào đây để làm gì, có liên quan gì đến vụ án… Những điều này luật sư cũng đã nhiều lần nêu ra, chủ tọa phiên tòa cũng đã nhắc nhở nhưng VKS đã không tranh luận được...

Bị cáo và nhân chứng mâu thuẫn

Thực ra VKS vẫn còn một cơ sở để buộc tội bị cáo. Đó là những lời khai nhận tội của Mai. Nhưng như từng đề cập, những lời khai nhận tội ban đầu bị cáo khai do bị đánh đập, mớm và ép cung. Quyết định giám đốc thẩm yêu cầu làm rõ nhưng đến nay cơ quan tố tụng vẫn chưa đáp ứng. Còn lời nhận tội sau khi có quyết định giám đốc thẩm hủy hai bản án sơ và phúc thẩm tuyên tử hình thì Mai giải thích do muốn được đưa ra xét xử sớm vì tin mình vô tội. Cũng cần lưu ý thêm, khi mới bị bắt Mai không hề nhận tội, đến chừng ở bên ngoài các nhân chứng khai nhìn thấy Mai thì trong trại tạm giam Mai mới bắt đầu khai nhận.

Ngoài ra, gia đình nhân chứng (ông Điểu Ky) và Lê Bá Mai từng có mâu thuẫn với nhau. Bản thân công an viên Trần Văn Sinh cũng từng bị Mai tố cáo trong một vụ việc khác liên quan đến nơi Mai làm thuê vào năm 2003. Sử dụng lời khai của các nhân chứng có mâu thuẫn với bị cáo để kết tội bị cáo là điều cần phải cân nhắc kỹ...

Nếu chứng minh được tội phạm thì tuyên bị cáo có tội còn không chứng minh được thì phải tuyên bị cáo vô tội... Hy vọng ngày mai (24-5), TAND tỉnh Bình Phước sẽ giải quyết được vụ án nhiều khúc mắc này!

Phải tuyên vô tội nếu... Không chứng minh được bị cáo phạm tội thì phải tuyên vô tội, đó là nguyên tắc tố tụng tiến bộ mà chúng ta cần phải áp dụng trong bất kỳ vụ án hình sự nào. Vụ án “Vườn mít” là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, người bị hại là một bé gái mới hơn 11 tuổi, lại là người dân tộc thiểu số. Tòa án cấp sơ và phúc thẩm đã từng kết luận bị cáo phạm tội giết người và hiếp dâm trẻ em, đã áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo. Nhưng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện không đúng các quy định của BLTTHS trong việc chứng minh tội phạm: Chỉ căn cứ vào các chứng cứ buộc tội mà bỏ qua nhiều chứng cứ khác, nhiều mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo với lời khai của người làm chứng về các đặc điểm của nạn nhân và đặc điểm của bị cáo chưa được làm rõ. Cơ quan điều tra cũng có một số vi phạm trong việc khám nghiệm hiện trường, thu giữ các dấu vết, vật chứng cũng như việc giao nhận, bảo quản vật chứng. Do đó, để có căn cứ vững chắc kết án Lê Bá Mai về tội giết người và hiếp dâm trẻ em thì các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải chứng minh làm rõ những vấn đề mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã nêu. Nếu làm không được thì tốt nhất đừng truy cứu trách nhiệm hình sự vì chưa đủ chứng cứ. Chúng ta đã có những bài học đắt giá về sự yếu kém của công tác điều tra, truy tố, xét xử những vụ án theo kiểu này: vụ án Vườn điều ở Bình Thuận, vụ án bà Út đốt nhà giết người ở TP.HCM, vụ án Bùi Minh Hải giết người cướp tài sản ở Đồng Nai và nhiều vụ án oan sai khác... Thạc sĩ ĐINH VĂN QUẾ, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao

Bảy năm trong trại tạm giam - Ngày 16-11-2004, Lê Bá Mai bị bắt. Ngày 16-3-2005, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm, tuyên tử hình Mai về hai tội hiếp dâm trẻ em và giết người. Tháng 8-2005, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án. - Ngày 12-12-2006, viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị bản án phúc thẩm. Tháng 2-2007, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xử giám đốc thẩm, tuyên hủy hai bản án sơ và phúc thẩm, yêu cầu điều tra, xét xử lại vụ án. - Tháng 4-2008, vụ án có kết luận điều tra mới nhưng VKSND tỉnh Bình Phước trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tháng 7-2009, VKSND tỉnh ra cáo trạng truy tố Mai. Vụ án được đưa ra xét xử nhưng tòa lại hoãn xử do không có phiên dịch viên. - Tháng 7-2010, phiên xử sơ thẩm (lần ba) mở lại, sau ba ngày xử tòa lại tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau đó VKS bảo lưu quan điểm truy tố bằng cáo trạng cũ dù kết quả điều tra bổ sung không đáp ứng. Ngày 18-5, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên sơ thẩm lần bốn. Đến nay, Lê Bá Mai đã bị tam giam gần bảy năm.

NGÔ THÁI BÌNH