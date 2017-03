Không chứng minh được tội phạm, tòa tuyên trắng án

“Em mừng vì ba đã bỏ được rượu” Trong cáo trạng, VKS cho rằng dù ông Núng “không có tiền án, tiền sự nhưng ở địa phương là thành phần bất trị nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục chung”. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Ri, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản thuộc ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong, cho biết: “Đối với bà con trong xóm, ông Núng không tham lam hay quậy phá gì của ai. Bình thường không uống rượu thì ông rất vui vẻ, ai rờ đầu cũng không la nhưng khi nhậu say cũng có lúc cự nự, la ó bâng quơ với vài người trong xóm. Chuyện nhậu nhẹt rồi la ó nhau mấy tiếng, ở đây không riêng gì ông Núng nên tụi tui thấy cũng bình thường”. Cái cồn Dà nơi gia đình ông Núng sinh sống chỉ toàn bà con nghèo với những con đường đất gồ ghề, những mái nhà lá tạm bợ ngả màu. Nhà ông Núng năm người chỉ biết trông chờ vào miếng đất ngoài bãi bồi trồng đậu, dưa, khoai lang. Ông Núng được tòa tuyên trắng án, cả nhà ai cũng mừng. Nhưng có lẽ mừng nhất là bé Trúc, cô con gái út chưa đầy 18 tuổi của ông Núng. Em kể: “Sáu năm trước, ba nhậu say rồi té xuống cống xả của vuông tôm trên đường về. Gia đình phải cầm miếng đất phía trước nhà để chữa trị cho ba. Từ đó, mỗi khi nhậu say là ba lại hay lớn tiếng với hàng xóm. Rồi lần này, miếng đất cặp hông nhà cũng phải bán đi để có tiền đi tới đi lui kêu oan. Nhưng ba được tòa tuyên vô tội rồi. Dù nhà còn nghèo lắm, nhiều lúc bữa cơm chỉ có mắm, muối nhưng em thấy gia đình vui vẻ hơn vì ba đã bỏ hẳn rượu, hễ có việc thì làm còn không thì vô ở phụ giúp bên ông bà nội đã già yếu”.