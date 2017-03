Chiều 19-7, trao đổi về thông tin cho rằng cầu Thanh Trì bị lún, ông Phạm Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án (PMU) Thăng Long (chủ đầu tư dự án cầu Thanh Trì) cho biết: Ban đang gấp rút lập hồ sơ mời thầu để thuê đơn vị kiểm định độc lập (ngoài Bộ Giao thông Vận tải) đến kiểm tra, đánh giá toàn bộ từ thiết kế, thi công dự án này.

Ông Bình cũng khẳng định: Không có chuyện cầu Thanh Trì bị lún mà chỉ là hiện tượng biến dạng lớp bê tông nhựa của mặt cầu và hiện tượng này chỉ xảy ra chủ yếu ở làn xe tải chạy theo hướng Gia Lâm -Thanh Trì. Đây là hướng mà xe tải và xe quá khổ chở hàng đi từ Hải Phòng, Quảng Ninh về Hà Nội hàng ngày, liên tục qua cầu.

Theo PMU Thăng Long, vị trí thứ nhất là đường dẫn lên cầu (làn Pháp Vân đi quốc lộ 5), đoạn tiếp giáp giữa đường dẫn và cầu chính. Tại đây, vị trí lõm chạy theo chiều dọc, tiếp giáp và song song với vạch sơn phân làn cho xe máy và ô tô, kéo dài hàng chục mét, có màu sẫm hơn so màu nhựa ở phần còn lại.

Vị trí thứ hai là phần đường dẫn từ Gia Lâm về Hà Nội, dài khoảng 200 mét, chạy dọc theo vết sơn phân làn giữa làn ôtô và xe máy.

Tuy vậy, PMU Thăng Long khẳng định: Những vết lõm này không ảnh hưởng đến công tác đảm bảo giao thông trên cầu.

Ông Đỗ Quang Minh, Trưởng phòng Quản lý dự án 1 (PMU Thăng Long) cũng cho hay, đây là hiện tượng biến dạng bề mặt thảm của cầu. Nguyên nhân ban đầu có thể là do hàng ngày các xe tải trọng lớn hoặc quá tải trọng qua cầu; đồng thời, nắng nóng khiến lớp bê tông nhựa trên bề mặt vốn có tính dẻo bị giãn.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác thì phải mời được đơn vị kiểm định độc lập tìm hiểu nguyên nhân biến dạng bề mặt bê tông nhựa của cầu là do thi công hay do yếu tố khách quan. Dự kiến trong 1 - 2 tháng tới, PMU Thăng Long sẽ mời được đơn vị kiểm định độc lập và mất khoảng 2 tháng để có kết quả do phải khoan mẫu và kiểm tra lớp bê tông nhựa bị biến dạng.

Theo PMU Thăng Long, từ tháng 6-2009, sau khi đơn vị quản lý đường là Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 248 phát hiện và báo cáo, ban đã chỉ đạo nhà thầu theo dõi và đánh giá cụ thể. Số liệu khảo sát của nhà thầu Nhật Bản OSJV khi đó cho biết độ biến dạng của lớp thảm mặt cầu là 1,5 - 3,5cm và biến dạng cũng ổn định, không phát triển thêm.

Cầu Thanh Trì là cây cầu bắc qua sông Hồng với tổng chiều dài 12,8 km. Cầu có tổng mức đầu tư 5.700 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA. Cầu được bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 2-2-2007, trước khi đưa vào sử dụng đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, đơn vị kiểm định đánh giá đạt chất lượng theo thiết kế đề ra và Nhà thầu phải bảo hành công trình trong hai năm.

Theo TTXVN