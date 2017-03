Không có chuyện từ chối xây cầu qua sông Pô Kô

Qua thông tin báo chí, cây cầu treo trị giá 1,5 tỉ đồng do bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, ủng hộ xây dựng tại làng Kà Nhảy (xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi) vừa bị chính quyền xã từ chối. Về việc này, ông Hà ký giải thích như sau: UBND huyện đã khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây cầu treo tại làng Kà Nhảy, dự toán khoảng 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, phía Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải tỉnh cho rằng vị trí này không phù hợp và đề nghị chuyển đến địa điểm khác cách khoảng 1 km. Do tại vị trí mới còn vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng nên chưa thể thi công.

UBND huyện đề nghị làm cầu tại vị trí cũ nhưng chưa có sự thống nhất của đơn vị chủ đầu tư.

N.LINH