‘Không có chuyện xe tải cố tình đổ đá vùi lấp người dân’

Theo đó, không có chuyện ông Thạnh bị xe tải cố tình đổ đá vùi lấp mà do ông Thạnh lao vào nằm dưới gầm xe tải. Vị trí xảy ra vụ việc cách xa địa giới nhà ông Thạnh, không liên quan hay xâm phạm đến quyền lợi của gia đình ông này.

Theo Thượng tá Trần Văn Xuân (Trưởng Công an huyện Thăng Bình), hiện ông Thạnh đã xuất viện và bỏ đi khỏi địa phương. Khi công an huyện xuống mời ông Thạnh lên làm việc thì gia đình ông này từ chối không nhận giấy mời. Công an đang chờ ông Thạnh trở về để thông báo việc xử phạt hành chính về việc cản trở các hoạt động thi công.

Trước đó, sáng 4-4, khi một đơn vị đang thi công san lấp mặt bằng mở rộng quốc lộ 1A thì gia đình ông Thạnh ra ngăn cản. Lý do là chính quyền chưa giải quyết đền bù thỏa đáng cho gia đình ông. Lúc đang phản đối thì ông Thạnh bị xe tải 92K-9850 chở đá dăm do ông Nguyễn Văn Thanh (xã Bình Phục) điều khiển đổ vùi lên người khoảng 15 phút. Gia đình ông Thạnh cho rằng xe chở đá đã cố tình “chôn sống” ông Thạnh.

LÊ PHI