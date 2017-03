“Không có gì có thể biện hộ cho sự hung hãn của TQ“

Ngày 11-6, được sự ủy quyền của Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL), Hội Luật gia Việt Nam (VN) đã tổ chức họp báo công khai bản tuyên bố của IADL về tình hình biển Đông.

Bản tuyên bố được gửi tới Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình đề cập trực tiếp tới vụ việc Trung Quốc (TQ) đưa trái phép giàn khoan 981 vào vùng biển VN với các nội dung sau:

1. Nhắc nhở tất cả các bên có nghĩa vụ giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tuyệt đối tuân thủ Công ước của Liên hiệp quốc (LHQ) về Luật Biển 1982 (UNCLOS), công ước mà cả TQ, VN đều là quốc gia thành viên;

2. Đề nghị TQ làm rõ cơ sở pháp lý của các hành động: (1) đưa giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN; (2) đưa tàu, máy bay và tàu quân sự tới hoạt động gần khu vực giàn khoan; (3) tiến hành những hành vi khiêu khích như đâm, bắn vòi rồng vào các tàu chấp pháp của VN gây thiệt hại về phương tiện và đe dọa đến tính mạng con người cũng như các vụ việc tấn công tàu cá của VN xảy ra từ ngày 7-5 đến nay;

3. Kêu gọi TQ, với tư cách là một quốc gia thành viên của LHQ và là một trong năm quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an: (1) tôn trọng, tuân thủ và giữ gìn tuyệt đối Hiến chương LHQ; (2) xử sự đúng tư cách của một nước lớn cũng như đúng tư cách của một quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ trong việc giữ gìn và bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và thế giới.

Tuyên bố của IADL cũng yêu cầu chính quyền TQ đưa ra những phản hồi với IADL về các vấn đề đã nêu.

Tại buổi họp báo, ông Jitendra Sharma, thành viên Ban Thường vụ - Chủ tịch danh dự IADL, đánh giá VN là dân tộc yêu chuộng hòa bình. Bất cứ khi nào Chính phủ VN đưa vấn đề biển Đông ra giải quyết bằng con đường pháp lý, lúc ấy IADL sẽ giúp đỡ.

Ông Sharma cho rằng TQ với các việc làm sai trái trên biển Đông đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm Hiến chương LHQ, do đó VN có thế mạnh để kiện ra Tòa án quốc tế. Mặc dù phán quyết của Tòa án quốc tế chưa chắc đã được các bên liên quan tuân thủ, thi hành nhưng với cách ấy, VN sẽ nhận được sự ủng hộ của dư luận thế giới.

Chủ tịch danh dự IADL bác bỏ các lập luận của quan chức, tướng lĩnh TQ rằng UNCLOS không được áp dụng cho biển Đông. “Đó là một tuyên bố sai lầm” - ông Sharma nói và khẳng định TQ đang hành động trái pháp luật, không gì có thể biện hộ cho sự hung hãn của nhà cầm quyền nước này khi tấn công, đâm va làm chìm tàu VN.

IADL là tổ chức phi chính phủ có tư cách cố vấn tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội của LHQ (ECOSOC). Được thành lập từ năm 1946, IADL có vai trò ủng hộ và duy trì luật pháp quốc tế, bảo vệ quyền phát triển và bình đẳng của các dân tộc.

NGHĨA NHÂN