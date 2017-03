“Không có quấy rối ở công viên nước, do chất lượng bikini thôi'

Liên quan đến thông tin hỗn loạn tại công viên nước Hồ Tây do miễn phí vé vào cửa và câu chuyện một cô gái bị quấy rối tình dục, rách bươm bikini như báo chí đưa tin,Phó Tổng giám đốc Công viên nước Hồ Tây cho biết như trên.

Trước đó, như đã đưa tin, sau khi công viên đóng cửa do quá đông, nhiều người đã cố tình trèo qua hàng rào sắt nhọn, cao trên 2m để vào trong, gây nên cảnh tượng hỗn loạn, phản cảm hiếm thấy.

Cô gái bị rách tơi tả bikini

Nhiều cô gái trẻ trong quá trình “vượt tường” để vào khu vui chơi đã bị những tai nạn dở khóc dở cười, có người còn bị rách nội y.

Cảnh tượng bên ngoài đã là vậy, nhưng bên trong khu vực này còn nghiêm trọng hơn. Số lượng người trong công viên quá đông khiến nhiều người không chịu nổi, một cô gái đã ngất xỉu.

Đặc biệt, ngay trong chiều 19/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip một cô gái bị rách tơi tả bikini tại công viên nước Hồ Tây. Trong clip xuất hiện cảnh vài chục nam thanh niên “tò mò” áp sát “khổ chủ”.

Clip dài 40 giây ghi lại hình ảnh rất nhiều thanh niên hò reo không ngớt trước cảnh này.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, đã có hàng trăm ngàn lượt like và bình luận trên Facebook, đa phần mọi người đều lên án cách hành xử thái quá của các nam thanh niên.

Liên quan tới vấn đề này, bà Nghiêm Hồng Hạnh – Phó Tổng giám đốc Công viên nước Hồ Tây khẳng định 'không chuyện các chàng trai sàm sỡ và quấy rối tình dục để khiến cô gái bị rách bikini'.

Hàng chục thanh niên vây quanh một cô gái

“Không có hiện tượng xé quần xé áo, hay quấy rối tình dục ở đây. Việc cô gái bị rách bikini do chất lượng đồ bơi của người này! Trước đây, tại công viên nước từng có rất nhiều tai nạn hi hữu do đồ bơi không đảm chất lượng của khách hàng gây ra.

Có những trường hợp người trượt từ đường băng xuống nước thì không còn thấy áo đâu vì trong quá trình trượt đã bị tuột từ lúc nào. Có cả trường hợp mất quần trong quá trình tắm và tham gia các trò chơi" -bà Hạnh nói.

Liên quan đến trường hợp một cô gái ngất xỉu, một lãnh đạo công viên nước cho biết thêm:“Đối với trường hợp này, khả năng do khách hàng vui chơi quá nhiều. Ngay sau khi nhận được thông báo, anh em nhân viên đã đưa khách vào phòng y tế chăm sóc và ít lâu sau đã bình phục. Tại công viên nước, lực lượng bảo vệ luôn để mắt đến những trường hợp gặp sự cố, khi phát hiện sẽ trợ giúp kịp thời”.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, phía Công viên nước đã làm việc với lực lượng Công an sở tại về vấn để đảm bảo an ninh trật tự.

