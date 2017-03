Không có rét đậm, rét hại ở miền Bắc

Trước đó, cơ quan khí tượng đã ghi nhận nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ còn 13-15 độ C.

Căn cứ vào nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi kể trên xuống mức 13-15 độ C, nhiều người cho rằng, miền Bắc đang có rét đậm, rét hại giữa mùa hè. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho rằng, thông tin trên là chưa chính xác.

Theo ông Tăng, trên thực tế, những ngày vừa qua, khi không khí lạnh cường độ tương đối mạnh tràn về, các tỉnh miền Bắc chưa hề có rét đậm, rét hại.

“Theo quy định, chỉ khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C thì mới gọi là rét đậm và dưới 13 độ C mới được xem là rét hại. Trong những ngày qua, có nơi, có lúc nhiệt độ xuống còn 15, thậm chí là 13 độ C nhưng ngay sau đó lại tăng lên đáng kể nên không thể gọi là rét đậm, rét hại giữa mùa hè được”, ông Tăng nói.

Theo các nhà khoa học khí tượng thủy văn, nhiệt độ xuống thấp trong những ngày vừa qua là một hiện tượng thời tiết hiếm gặp nhưng không phải là bất thường.

Theo Quang Duẩn (TNO)