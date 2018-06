Không có ‘vùng cấm’ xử lý sai phạm đầu tư công

Bộ trưởng GD&ĐT nhận trách nhiệm đạo đức học đường xuống cấp Trả lời các vấn đề đạo đức học đường xuống cấp qua nhiều vụ nhức nhối như cô giáo mầm non bạo hành trẻ em, giáo viên bắt học trò uống nước lau bảng… Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thừa nhận: Giáo dục mầm non đang là vấn đề nổi cộm, gây bức xúc xã hội. Ông thông tin: Cả nước có khoảng 15.000 cơ sở giáo dục mầm non với 337.000 giáo viên. Về cơ bản, các cơ sở giáo dục mầm non tốt nhưng có nhiều trường hợp giáo viên bạo hành trẻ, gây nhức nhối xã hội. “Với trách nhiệm người đứng đầu, tôi đã có những ý kiến, chỉ đạo kiên quyết những giáo viên không đủ năng lực, kém phẩm chất phải đưa ra khỏi ngành; cơ sở để xảy ra vi phạm phải đình chỉ và thậm chí phải đóng cửa” - ông Nhạ nói. Ông Nhạ cho hay để giải quyết tình trạng này cần “quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và đương nhiên phải có chế độ hợp lý”. Ông cũng đề nghị hệ thống chính trị địa phương vào cuộc giám sát để giảm thiểu các trường hợp bạo hành trẻ mầm non. Nêu các hiện tượng giáo viên đánh học sinh, cô giáo không giảng bài, đại biểu hỏi: Phải chăng thầy cô giáo ngày nay đang phải chịu quá nhiều áp lực? Xin hỏi Bộ trưởng có giải pháp gì để khắc phục tình trạng này? Bộ trưởng Nhạ thừa nhận những vụ việc ĐB nêu không phổ biến nhưng “ảnh hưởng rất ghê gớm không chỉ đến ngành giáo dục mà đến thuần phong mỹ tục, đến truyền thống tôn sư trọng đạo”. Ông cho là có nhiều nguyên nhân từ xã hội, gia đình… nhưng trong đó có trách nhiệm từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, kiểm soát, tuyển chọn một số trường hợp chưa đến nơi đến chốn, chưa thường xuyên. Dẫn đến một số thầy cô không đủ năng lực, kém về phẩm chất. TP – VL