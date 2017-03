Không còn bị cáo nào phải ngồi tù

Ngày 21-1, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm vụ sai phạm đất đai ở TP Long Xuyên (An Giang). Bị cáo duy nhất bị TAND tỉnh An Giang tuyên xử phải ở tù đã được cấp phúc thẩm giảm án xuống còn đúng bằng thời gian bị tạm giam và tuyên trả tự do ngay tại tòa. Đó là bị cáo Bùi Phước Dũng, nguyên giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Long Xuyên, bị tòa sơ thẩm phạt ba năm tù giam về hai tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã tự san lấp mặt bằng đất trồng lúa, trồng cây lâu năm và tự hạ thấp giá trị đất, phân lô, xây dựng cơ sở hạ tầng không đảm bảo quy chuẩn; cho phép tách thửa, chuyển mục đích sử dụng lên đất ở đô thị để thành lập trái phép bảy khu dân cư. Sau đó, họ chuyển nhượng lại cho người khác dưới hình thức bán nền nhà để thu lợi bất chính. Việc làm này đã phá vỡ quy hoạch chung đô thị Long Xuyên, tác động xấu đến các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân cũng như mỹ quan đô thị, gây hậu quả rất nghiêm trọng.





Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VS

Vụ án có 23 bị cáo thì có đến 22 bị cáo là quan chức, cán bộ, trong đó đa phần là quan chức đầu ngành TP Long Xuyên. Điển hình như hai ông Huỳnh Giang Sơn - Hồ Đăng Chiến (đều nguyên phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên), ông Võ Duy Cương (phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy), bà Nguyễn Thị Tư (trưởng Phòng TN&MT), Lâm Văn Thiệu và Nguyễn Thành Tâm (đều nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị)…

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên 22 bị cáo không phải ở tù, trong đó người được miễn trách nhiệm hình sự, người được hưởng án treo, người được tuyên án bằng thời gian tạm giam và người cải tạo không giam giữ. Riêng bị cáo Bùi Phước Dũng bị phạt ba năm tù giam như đã nói.

Sau phiên xử sơ thẩm, 12 bị cáo (gồm cả bị cáo Phước Dũng) kháng cáo, trong đó bị cáo Trương Văn Đê và Nguyễn Văn Chí kháng cáo kêu oan, 10 bị cáo còn lại kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ hình phạt và giảm số tiền bị cho là thu lợi bất chính.

HĐXX phúc thẩm nhận định dù nắm rõ chủ trương nhưng từ năm 1996 đến 2011, bị cáo Dũng cùng hàng chục cán bộ ở TP Long Xuyên đã thiếu kiểm tra, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân mở khu dân cư khi chưa lập dự án đầu tư theo quy định. Việc làm sai trái này đã gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân vì trót mua nền nhà ở các khu dân cư được thành lập trái phép. Chính quyền địa phương đã phải xuất ngân sách hàng chục tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Do đó, án sơ thẩm xử phạt các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, lẽ ra cần giữ nguyên.

Tuy nhiên, tòa xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, hợp tác tốt với cơ quan tố tụng, phạm tội lần đầu và gia đình có công cách mạng... nên đã xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Bùi Phước Dũng. Tòa tuyên giảm án cho bị cáo Dũng từ ba năm tù xuống còn hai năm 12 ngày tù cho cả hai tội nói trên. Đồng thời, tòa tuyên bố trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa do mức hình phạt bằng với thời gian tạm giam.

Ngoài ra, tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho năm bị cáo Hồ Đăng Chiến và Huỳnh Giang Sơn (hai nguyên phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, cùng bị sơ thẩm xử hai năm tù treo), Phạm Xuân Gia (nguyên bí thư Đảng ủy phường Mỹ Quý), Trần Thiện Tích (nguyên bí thư Đảng ủy phường Mỹ Phước) và nguyên trưởng Phòng TN&MT Nguyễn Thị Tư (cả ba bị cáo sau cũng đều bị cấp sơ thẩm xử tù treo).

Các bị cáo còn lại tòa bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, xử tù treo hoặc miễn trách nhiệm hình sự.

DUY BÌNH