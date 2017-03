Không còn bị đóng tiền nước “oan”?

Tiêu điểm Bất hợp lý vì độc quyền Tiền nước người dân trả hiện nay phải gánh cả lượng nước bị thất thoát do hỏng đường ống, rò rỉ... Không thể tính như vậy. Để xảy ra thất thoát thì đó là trách nhiệm của đơn vị cấp nước, ngành nước. Người dân chỉ phải trả tiền cho số nước chảy qua đồng hồ tính lượng nước tiêu thụ của họ. Không thể bắt họ trả tiền cho số nước thất thoát ở bên ngoài từ đường ống do đơn vị cấp nước quản lý. Nguyên nhân của việc thu tiền nước bất hợp lý như hiện nay là do việc cung cấp nước sạch còn độc quyền. Trên từng địa bàn, chỉ có một đơn vị cấp nước thì người dân không có lựa chọn nào khác. Họ vẫn buộc phải trả tiền dù thấy rằng việc thu đó là vô lý”. Ông ĐỖ VIẾT TỊNH, Chánh văn phòng Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Thu tiền thuê bao: vô lý! Mới đây, cũng với lý do cách tính tiền nước như hiện nay chưa hợp lý, Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam đã có đề xuất gửi ba bộ Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thu tiền thuê bao đối với các hộ sử dụng nước sạch. Theo đề xuất này, ngoài tiền sử dụng nước (dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu), hằng tháng mỗi hộ sẽ phải nộp thêm tiền thuê bao đồng hồ với mức dự kiến là 15.000-20.000 đồng. Tuy nhiên, đề xuất thu tiền thuê bao này không được dư luận đồng tình.