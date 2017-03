Không cúp điện quá 2 lần/tháng

Theo đó, căn cứ vào dự báo phân bổ về sản lượng và công suất, trong các tháng mùa khô năm 2011, khu vực TPHCM sẽ thiếu hụt cả sản lượng và công suất cực đại so với khả năng cung cấp của hệ thống. Mức thiếu hụt sản lượng khoảng từ 0,65%-3,81% (từ 0,35 triệu - 2 triệu kWh/ngày) nhưng mức thiếu hụt công suất cực đại khá cao từ 6,12%-9,58% (từ 150-250MW). Nếu không đảm bảo được công suất cực đại đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phân bổ sẽ ảnh hưởng đến công suất chung của toàn bộ hệ thống, dẫn đến hệ thống tự động sa thải phụ tải (rờ le F81) tác động gây xáo trộn và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt người dân trên địa bàn TP.



Trước tình hình này, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Tín đề nghị Tổng Công ty Điện lực TPHCM đảm bảo cung cấp điện không vượt quá sản lượng điện bình quân ngày và công suất cực đại ngày được phân bổ từ nay đến hết tháng 6-2011. Đồng thời, thỏa thuận với các doanh nghiệp sản xuất để xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào giờ cao điểm; dịch chuyển giờ sản xuất trong ngày sang giờ thấp điểm; hoán chuyển ngày nghỉ để làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Ngoài ra, việc cắt giảm điện phải thực hiện công bằng, minh bạch và giảm thiểu ảnh hưởng của việc cắt điện đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.Trong trường hợp thời gian gián đoạn cung cấp điện do công tác trong chế độ vận hành bình thường không quá 5 giờ trong một ngày và không quá 2 lần/tháng đối với một khách hàng. Tránh tình trạng ngừng cung cấp điện nhiều lần trên một tuyến dây trong thời gian ngắn.



UBND TPHCM vừa có công văn số 1253/UBND-CNN gửi Bộ Công thương về ý kiến đề án tăng giá điện của Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước (gọi tắt là Điện lực Hiệp Phước). Cụ thể, để hỗ trợ Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước đảm bảo tiếp tục phát điện cung cấp cho KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước và Khu Nam Sài Gòn trong tình hình Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang thiếu nguồn điện như hiện nay, đồng thời để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp sản xuất, người dân, UBNDTP kiến nghị Bộ Công thương xem xét, có giải pháp cấp bách thẩm định đề án giá điện mà công ty này xây dựng và trình bộ. Khi Bộ Công thương phê duyệt giá bán điện, nếu có chênh lệch so với giá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23-2-2011, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ để được hỗ trợ, nhằm đảm bảo giá điện thống nhất cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn.



Trước đó, theo đề xuất giá điện tại khu vực Điện lực Hiệp Phước dự kiến được tính với giá là 20,16 cent/kWh (tương đương 4.000 đồng/kWh). Giá điện này được đề xuất khi giá xăng dầu vào thời điểm giá dầu nặng (dầu FO) trên thị trường là 650USD/tấn và sẽ được thay đổi phụ thuộc vào giá dầu thế giới. Với mức đề xuất giá điện trên của Điện lực Hiệp Phước cao gấp 3,3 lần so với giá điện bình quân là 1.242 đồng/kWh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có hiệu lực từ ngày 1-3-2011.





Thep Lạc Phong (SGGP)