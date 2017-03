Không dám khẳng định rau trong siêu thị sạch 100%

Chiều 21-7, tại kỳ họp thứ hai HĐND TP Cần Thơ, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Minh Toại đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu xung quanh vấn đề an toàn thực phẩm, hàng gian hàng giả, kém chất lượng..



Ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương trả lời chất vấn chiều 21-7 tại kỳ họp thứ hai HĐND TP Cần Thơ. Ảnh: N.NAM

“Cần Thơ quản lý được 16 cơ sở bán hóa chất ở quận Ninh Kiều và hai cơ sở ở quận Bình Thủy. Các quận, huyện còn lại không có đăng ký. Đây là vấn đề còn thiếu sót. Thời gian tới, ngành công thương quản lý ở những địa bàn chưa có đăng ký này” -ông Toại cho hay.

Theo ông Toại, sáu tháng đầu năm, quản lý thị trường kiểm tra về an toàn thực phẩm 326 vụ thì có đến 286 vụ vi phạm bị phạt với số tiền hơn 2 tỉ đồng. Tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra ba cơ sở làm dưa cải thì cả ba đều có chất vàng ô. Các sản phẩm khác như thịt heo hoặc rau cải thì chưa phát hiện chất tạo nạc hay thuốc bảo vệ thực vật.

Buổi chất vấn Giám đốc Sở Công Thương được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình TP Cần Thơ. Ảnh: N.NAM



“Rau an toàn làm ra vẫn bị xem là không an toàn. TP có tám cửa hàng bán rau an toàn nhưng hiện chỉ còn một đang hoạt động, bảy cửa hàng còn lại không bán được vì rau an toàn giá thành cao. Người mua không chấp nhận nên việc làm rau an toàn khó khăn” - ông Toại nói.

Theo ông Toại, “rau trong các siêu thị trồng theo tiêu chuẩn Global Gap, đảm bảo về thời gian cách ly an toàn. Rau đó chưa phải là rau sạch. Bà con vẫn chưa tin tưởng. Qua kiểm tra, siêu thị làm rất kỹ, chúng tôi cũng kiểm tra nhưng chưa phát hiện dư lượng thuốc nhưng nói 100% an toàn chưa thì chưa dám khẳng định 100%.”

Thời gian qua, Sở Công Thương tập trung kiểm tra, tình hình hàng gian, hàng giả, hàng lậu có gia tăng về số lượng và quy mô.

Năm 2012, tổng số tiền phạt 3,5 tỉ đồng thì năm 2015 phạt 8,8 tỉ đồng và xử lý hình sự 16 đối tượng. Riêng sáu tháng đầu năm 2016 kiểm tra 1.125 vụ thì có 903 vụ vi phạm với tiền phạt là 9,8 tỉ đồng.