Không để ATM hết tiền dịp lễ 30-4

Bên cạnh đó, các tổ chức này phải rà soát, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống ATM và phương tiện được trang bị tại ATM nhằm đảm bảo chất lượng, an ninh và an toàn ATM; phối hợp với cơ quan công an, lực lượng an ninh trật tự địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan ATM.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN, cho biết các ngân hàng trên địa bàn cũng đã tích cực triển khai nâng cao chất lượng phục vụ cũng như bố trí nhân lực, kiểm tra, tiếp quỹ trong dịp lễ này.

Ngày 17-4, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có công văn yêu cầu Sở GTVT TP.HCM chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ các lực lượng khác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại các điểm tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam và khu vực bến xe, tàu, nhà ga, cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Các đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện trước khi đưa vào hoạt động. Các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân...

YÊN TRANG - VIẾT LONG