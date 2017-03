Không để hình thành tội phạm xuyên quốc gia

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tích của Công an TP trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự ATGT; phát hiện ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch… Phó Thủ tướng cũng lưu ý trong năm 2015, cả nước nói chung và Cần Thơ nói riêng có nhiều sự kiện lớn do đó lực lượng công an toàn TP phát huy trách nhiệm, có nhiều giải pháp kiềm chế gia tăng tội phạm; không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm theo kiểu “xã hội đen”…

Theo Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trong năm 2014 và quý I-2015, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP giữ vững ổn định, lực lượng công an bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm.

GIA TUỆ