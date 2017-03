Không để người dân chậm về quê vì không có phương tiện

Ngày 1-12, Bộ GTVT, cho biết Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Thân 2016.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng Cục đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT và đơn vị liên quan trong toàn ngành GTVT xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối thiểu ùn tắc giao thông.

Tập trung kế hoạch bố trí phương tiện; kế hoạch tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện khi có nhu cầu, bố trí lái tàu, phi công, nhân viên phục vụ; kế hoạch kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải; bảo đảm cho cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại được thuận tiện, an toàn. Đặc biệt không để người dân chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Bộ trưởng yêu cầu không được để các nhà xe nâng giá vé đã được niêm yết. Ảnh: Người dân từ Hà Nội về quê đón tết.

Tăng cường kiểm tra, giám sát về hành trình, tốc độ vận hành của phương tiện đường bộ, ngăn chặn tình trạng sử dụng rượu, bia, chạy quá tốc độ quy định khi tham gia giao thông.

Kiểm tra, rà soát hệ thống biển báo giao thông, các đoạn tuyến, khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông (nhất là các đoạn tuyến đang thi công trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 20 và các tuyến đường cửa ngõ vào các thành phố lớn). Có phương án bố trí nhân lực ứng trực để kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc.

Các đơn vị vận tải chấp hành nghiêm các quy định về quản lý giá cước vận tải. Sở GTVT phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá cước trên phương tiện và việc thu giá cước theo đúng giá niêm yết, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng lượng hành khách tăng để tăng giá ở mức cao mà không thực hiện việc kê khai niêm yết.