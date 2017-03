Không dễ phạt người đội MBH không đạt chuẩn

Dấu hiệu nhận biết MBH đạt chuẩn Đại diện Bộ KHCN cho hay MBH phải gồm đủ vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ và quai đeo. Ngoài ra, mũ phải có tác dụng giảm chấn thương vùng đầu cho người đội khi xảy ra TNGT. Những loại mũ không thỏa mãn những yêu cầu trên thì không phải là MBH. Để nhận biết MBH xịn, có thể bằng kinh nghiệm dựa vào độ chắc chắn của dây đeo, lớp lót và độ cứng của lớp mút cũng như cả cái mũ; đồng thời qua tem của doanh nghiệp sản xuất, tem chống hàng giả. Ngoài ra, theo QCVN 2:2008/BKHCN, MBH phải có tem hợp quy trên vỏ mũ (tem CR). Nhà sản xuất, nhập khẩu chỉ được cấp tem CR khi mẫu MBH thử nghiệm đạt chuẩn (chịu va đập, giảm chấn thương vùng đầu…) và quy trình sản xuất (cơ sở hạ tầng, lao động, quá trình sản xuất, kiểm tra sản phẩm, mua bán hàng…) đáp ứng quy định. Nhưng khó khăn cho người dân là nhiều mũ dán tem CR hẳn hoi nhưng chưa chắc đó là tem thật. Q.NHƯ Tuyên truyền cho người dân cách phân biệt Từ ngày 15-3 đến 15-4, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ mở đợt tuyên truyền về MBH. Trong đó tập trung truyền thông để người dân phân biệt được đâu là MBH đạt chuẩn và không đạt chuẩn. Tiếp đó, từ ngày 15-4, các cơ quan chức năng trên cả nước đồng loạt ra quân và xử phạt hành vi đội MBH giả. Ông NGUYỄN HOÀNG HIỆP,Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia (tại cuộc gặp với Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) Phát hiện MBH kém chất lượng, hãy báo ngay Chính phủ sẽ có chỉ thị về công tác tuyên truyền cho quy định mới về MBH. Tinh thần là khuyến khích người dân lựa chọn các sản phẩm có đầy đủ tem, nhãn mác của nhà sản xuất. Còn trách nhiệm xác minh chất lượng MBH là của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Người tiêu dùng nếu nghi ngờ sản phẩm chất lượng kém có thể mang ngay đến cơ quan quản lý thị trường và cung cấp địa điểm mua hàng để cơ quan chức năng xử lý. Ông TRẦN HÙNG,Cục phó Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương Phạt người dân chỉ là bước cuối cùng Thông tư liên tịch 06/2013 quy định xử phạt người ngồi trên xe máy đội mũ không phải là MBH. Tuy nhiên, đó chỉ là bước cuối cùng để giúp người dân nâng cao ý thức. Còn mục đích chính là nhắm tới việc xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh MBH không đạt chuẩn. Một cán bộ Bộ Công an tham gia thẩm định dự thảo Thông tư liên tịch 06/2013 Nhắm tới đơn vị sản xuất, kinh doanh Mục đích chính của việc ban hành Thông tư 06/2013 là để xử lý nghiêm việc sản xuất, buôn bán, nhập lậu MBH kém chất lượng vốn đang phổ biến. Thông tư đề cập hết sức chi tiết các tiêu chuẩn về MBH. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, người tiêu dùng, cơ quan thanh tra cũng có thể phân biệt được ngay, không cần phải mang ra máy thử. Như thế, nhà sản xuất phải biết các tiêu chuẩn để sản xuất ra các sản phẩm đủ chất lượng. Nếu không, anh sẽ bị xử lý. Người kinh doanh cũng phải biết các tiêu chuẩn đó để tránh bị phạt do buôn bán các sản phẩm không đúng tiêu chuẩn. Về phía người tiêu dùng, để đảm bảo an toàn cho bản thân thì chỉ nên mua những chiếc MBH hợp chuẩn. Ông TRẦN VĂN VINH,Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) T.PHƯƠNG - T.VĂNghi