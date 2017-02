Không để “thật thà ăn cháo, bố láo ăn cơm“

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017, ngày 10-2, nhiều đại điện của các tỉnh thành địa phương, cả nước đặt vấn đề xử lý thực phẩm bẩn cần mạnh tay hơn từ khâu xử lý phải thật nghiêm, đồng thời tránh hô hào nhưng rồi để đó không làm.



Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thế, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế nông thôn (Bộ Công an) khẳng định vấn vấn đề bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm phải đảm bảo tính chủ động tích cực của Bộ NN&PTNT. Mặc dù trong thời gian qua chúng ta đã nỗ lực đẩy lùi về an toàn thực phẩm mang lại niềm tin cho người dân, tuy nhiên, an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề báo động và chúng ta phải vào cuộc thực sự.



Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thế: Phải mạnh tay với kiểu làm ăn gian dối mà không phải kiểu tồn tại như hiện nay là “thật thà ăn cháo, bố láo ăn cơm. Ảnh: Đặng Trung

“Chúng ta từng nói phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu nhưng đến nay chúng ta đã xử lý được trường hợp nào chưa hay chỉ là hô hào mà thôi. Nếu chỉ hô hào mà không làm thì rất khó mà thực hiện tốt hiệu quả được trong việc đẩy lùi vấn nạn an toàn thực phẩm đang tồn tại lâu nay. Tôi cho rằng phải xử lý, làm rõ, xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm xảy ra ở các địa phương”- Tướng Thế nói.



Ngoài ra, Thiếu tướng Thế cũng cho hay công an từ Trung ương đến các địa phương sẽ vào cuộc quyết liệt, tập trung cùng với các bộ ngành, địa phương kiểm soát vật tư nông nghiệp, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài về là rau quả, thịt… đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc. Đồng thời phải khuyến khích những người làm ăn tử tế sống được nhằm đẩy lùi những người kinh doanh dối trá. "Để tạo ra cuộc sống lành mạnh với thực phẩm an toàn phải xử lý nghiêm, mạnh tay với kiểu làm ăn gian dối mà không phải kiểu tồn tại như hiện nay là “thật thà ăn cháo, bố láo ăn cơm”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thế khẳng định.