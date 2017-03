Không dễ xử phạt xe quá tải

TP.HCM đang mở đợt kiểm tra, xử lý xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng trên toàn địa bàn TP. Tuy nhiên, theo các lực lượng chức năng, đợt kiểm tra này tiếp tục gặp nhiều trở ngại, khó khăn.

Khó từ cái cân

Hiện lực lượng CSGT và Thanh tra GTVT được trang bị các loại cân cơ động để kiểm tra tải trọng xe trên đường. Theo Trung tá Ngô Văn Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, loại cân này nặng hàng trăm ký nên khi đi tuần tra, CSGT phải dùng xe tải chở theo. Ngoài ra, cân này chỉ cân được từng trục đơn của ô tô và tổng tải trọng xe cân được chỉ dưới 30 tấn. “Với các loại xe có bộ trục sau từ hai đến ba cặp hoặc xe chở hơn 30 tấn, loại cân này không thể dùng được. Ngay với xe có trục trước và sau là dạng đơn, CSGT cũng phải cân từng trục, sau đó tính toán một hồi mới ra được tổng tải trọng chở thực tế của xe so với tải trọng cho phép. Do độ dung sai của loại cân này rất lớn nên cánh tài xế luôn cự cãi, cho rằng CSGT cân không đúng!” - Trung tá Tuấn cho biết.

Một xe chở gỗ quá khổ và quá tải chạy trên quốc lộ 1. Ảnh: L.ĐỨC

Ông Lê Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 5, Sở GTVT, cho biết đội được trang bị cân di động hiện đại hơn (trị giá khoảng 300 triệu đồng) nhưng muốn cân kiểm tra thì cũng phải dừng xe. “Khi dừng 1-2 xe để cân thì tuyến đường rất dễ bị ùn tắc” - ông Tuấn nói. Còn theo Trung tá Trần Văn Thương, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, do quy trình chỉ được phép dừng cùng lúc 1-2 xe để cân kiểm tra nên nhân khi đó hàng loạt xe quá tải khác vẫn ngang nhiên bon bon trước mặt CSGT.

Thiếu bãi hạ tải

Theo Sở GTVT, việc kiểm tra, cân, xử lý từng xe ô tô bằng phương pháp hạ tải tại chỗ rất khó khăn do lượng xe trên nhiều tuyến đường quá lớn (trên xa lộ Hà Nội có hơn 20.000 lượt xe/ngày đêm; trên các tuyến đường lên xuống cảng Cát Lái là hơn 10.000 lượt xe/ngày đêm). Cạnh đó, việc thiếu mặt bằng để hạ tải, lưu giữ hàng hóa, bãi cho xe vào sang tải... cũng gây khó khăn không nhỏ.

“Khó có thể hạ các loại hàng hóa như rau củ, mắm, cá, thịt từ trên xe xuống rồi để bên đường vì các loại hàng hóa đó rất dễ hư hỏng. Khi đó, CSGT “lãnh đủ” luôn” - Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, cho biết.

Từ thực tế nêu trên, ngày 23-5, Sở GTVT họp với Công an TP, Công an quận 2, Thanh tra Sở GTVT, UBND quận 2 về biện pháp theo dõi, kiểm soát tự động xe quá tải ra vào cụm cảng Cát Lái, quận 2. Theo đó, hệ thống theo dõi, kiểm soát tải trọng tự động gồm: Thiết bị cảm biến được đặt dưới mặt đường Đồng Văn Cống để xác định sơ bộ tải trọng của xe từ cảng Cát Lái ra mà không phải dừng xe gây ùn tắc giao thông. Sau khi ghi nhận các xe quá tải trọng, hệ thống sẽ chuyển dữ liệu hình ảnh và biển số xe về hệ thống máy tính trung tâm để báo cho lực lượng tuần tra trên đường. Khu vực xử lý các xe vi phạm dự kiến là phần đất bên đường Đồng Văn Cống, trước đường vào trụ sở UBND quận 2. Kinh phí đầu tư cho cả hệ thống khoảng 8 tỉ đồng.

Nhưng tại cuộc họp trên, nhiều ý kiến cho rằng việc đặt khu xử lý trước trụ sở UBND quận 2 không ổn cho hoạt động hành chính, mỹ quan đô thị ở nơi này. Thay vào đó, nên xẻ dải phân cách trên quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội, các tuyến đường lên xuống cảng Cát Lái… để mở lối đưa xe có dấu hiệu quá tải vào những khu đất trống ven đường để cân, xử lý. Tuy nhiên, lại có ý kiến lo ngại việc xẻ dải phân cách sẽ tạo ra những lối rẽ mới, gây nguy hiểm cho người, xe chạy trên các tuyến đường trên.

Chủ kho không hợp tác

Theo Ban An toàn giao thông TP, trong đợt cao điểm này sẽ vận động các cảng, chủ kho hàng cam kết không xếp hàng quá tải trọng trên tất cả các xe ra, vào nhận hàng. Nhưng chủ một doanh nghiệp kho bãi cho rằng ký cam kết, quy ước như trên chỉ là cho… vui! “Không một chủ xe nào chịu chở đúng tải đâu. Phải chở gấp 2-3 lần thì mới có ăn. Hơn nữa, họ chở quá tải cũng giúp tôi giải phóng hàng nhanh, trống kho, có thêm nhiều tiền mà” - vị này lý giải.

Trung tá Võ Tấn Kiệt, Đội trưởng Đội CSGT quận 2, cho hay không chỉ có thái độ thiếu hợp tác, các chủ cảng, kho bãi còn tung chiêu vu khống CSGT tuần tra, kiểm soát liên tục trên các tuyến đường trước cổng là nhằm làm khó cho hoạt động của cảng, kho. Còn về phía tài xế, Trung tá Nguyễn Văn Ruông, Đội trưởng Đội CSGT An Sương, cho biết nhiều người sẵn sàng bỏ xe, bỏ hàng lại cho CSGT “trông coi” chứ nhất quyết không trình giấy tờ.

“Gặp trường hợp chủ xe ở xa, nhiều khi chúng tôi phải thuê xe cẩu hàng hoặc lái xe vi phạm về bãi nên rất tốn thời gian, công sức!” - Trung tá Ruông cho biết.

“Bác dùng cân của em để giết em à?” Thời gian qua, nhằm tránh ùn tắc trên đường và cân xe được chính xác, lực lượng CSGT và Thanh tra GTVT sử dụng cân bàn của các doanh nghiệp, trạm cân dọc đường để… cân nhờ. Nhưng nhiều trạm cân bàn như thế lại là của chính các doanh nghiệp có số lượng lớn xe chở quá tải. “Không cân kiểm tra xe của các doanh nghiệp này thì sẽ bị cho rằng để lọt đối tượng vi phạm. Mà kiểm tra thì chủ doanh nghiệp liền bảo: “Bác dùng cân của em để giết em à? Thôi bác đi cho, đừng nhờ cân của em nữa!”” - một thanh tra viên kể lại.

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN