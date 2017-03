Không dùng vẫn trả phí nhiều năm

Dân than không đi đường BOT vẫn phải mua vé Từ ngày 1-1, các trạm thu phí cầu Bến Thủy 1, Bến Thủy 2 đã tăng phí quá cao. Cụ thể, xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới hai tấn tăng từ 30.000 đồng lên 45.000 đồng/lượt. Xe 12-30 ghế ngồi, xe tải dưới bốn tấn tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng/lượt. Xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn và xe container 20 feet tăng từ 80.000 đồng lên 120.000 đồng/lượt. Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container 40 feet tăng từ 160.000 đồng lên 180.000 đồng/lượt… Ngoài ra, người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và TP Vinh (Nghệ An) cũng bức xúc, cho rằng họ đi ô tô từ nhà qua cầu Bến Thủy 1 sang Vinh hoặc ngược lại sang Nghi Xuân là không đi qua một đoạn đường hay cầu nào do Cienco 4 đầu tư, xây dựng nhưng phải trả phí. UBND huyện Nghi Xuân và UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cho rằng hai trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 đặt ở Nghệ An nhưng nằm sát huyện Nghi Xuân đã làm chậm sự phát triển của huyện này. Tháng 12-2015, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GTVT và Cienco 4 giảm phí vé để phù hợp với mức sống của người dân hai bên cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2.