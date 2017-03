Không được cả nể khi xử án hành chính

Công an huyện đã có nhiều biện pháp nỗ lực đấu tranh xử lý phòng ngừa các loại tội phạm, đạt yêu cầu chung (công tác điều tra, khám phá đạt tỉ lệ gần 82%).

Trong khi đó, theo đại diện VKS huyện, VKS đã thực hiện việc kiểm sát tin tố giác tội phạm kịp thời, chính xác, không bỏ lọt tội phạm; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự đạt kết quả cao; kiểm sát chuyện tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đúng tiến độ. Ngoài ra, VKS và TAND đã phối hợp tổ chức được một phiên tòa mẫu để các kiểm sát viên, thẩm phán học tập, trau dồi thêm nghiệp vụ.

Phía TAND huyện cho biết: Các loại án mới thụ lý trong sáu tháng là 220 vụ (tăng 98 vụ so với cùng kỳ năm trước), đã giải quyết được 139 vụ (tăng 43 vụ so với cùng kỳ năm trước). Theo đại diện tòa, công tác xét xử án hành chính vẫn còn chậm vì có liên quan đến cán bộ chủ chốt của huyện do bận nhiều công việc nên triệu tập làm việc gặp khó khăn. Một số vụ việc còn chậm trả lời bằng văn bản cho các cơ quan liên quan.

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Phạm Văn Bá đánh giá cao nỗ lực của ba cơ quan. Ông lưu ý công an huyện phải có nhiều biện pháp quyết liệt để giáo dục, ngăn chặn hiệu quả hơn loại tội phạm trộm cắp đang tăng trên địa bàn. VKS huyện cần giám sát chặt việc thi hành án các loại án dân sự, không để ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Riêng phía tòa cần phải đưa ra xét xử án hành chính theo đúng quy định của pháp luật để làm gương cho người dân, không để mối quen biết, cả nể ảnh hưởng đến công việc chung.

THÁI HIẾU