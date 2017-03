Không được giảm án vì tái phạm nguy hiểm

Sáng 30-10-2013, bà Huỳnh Mỹ Lệ đậu xe máy ngoài cửa sau một hiệu may tại chợ phường 3 (TP Vĩnh Long) rồi vào tiệm may quần áo cho khách. Khoảng 13 giờ cùng ngày, bà Lệ phát hiện mất xe nên đến công an trình báo. Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Vĩnh Long tuần tra trên tỉnh lộ 905 thuộc địa phận xã Tân Phú (Tam Bình) phát hiện Cầu chạy xe máy của bà Lệ nên bắt Cầu, tạm giữ tang vật.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Cầu đều nhận tội. Sau phiên sơ thẩm, Cầu kháng cáo xin giảm án. Tuy nhiên, theo tòa phúc thẩm, Cầu đã có ba tiền án vào các năm 1997, 2001, 2006 về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, mua bán trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích. Lần phạm tội này của Cầu thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, mặt khác bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa y án sơ thẩm.

NGỌC HIẾU