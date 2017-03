Không giảm án cho con rể đánh mẹ vợ

Lúc 21 giờ đêm 1-8-2011, do mâu thuẫn từ trước, mẹ vợ của Công đã chửi mắng Công. Công mang theo gậy tre lao tường rào vào đập vỡ cửa kính nhà mẹ vợ rồi giật tóc bà và đánh. Hàng xóm của nạn nhân chạy đến can ngăn cũng bị Công đánh trọng thương. Ngày 5-9-2011, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An giám định kết luận mẹ vợ của Công bị tổn hại sức khỏe 2%, người hàng xóm bị tổn hại sức khỏe 4%.

Sau khi TAND huyện Yên Thành phạt Công như trên và buộc bồi thường cho hai nạn nhân tổng cộng 12 triệu đồng, mẹ vợ của Công kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với Công, còn Công kháng cáo xin giảm án. Tòa phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đúng tính chất đầy đủ hành vi phạm tội của bị cáo cũng như mâu thuẫn giữa bị cáo và người bị hại nên y án như đã nói.

ĐẮC LAM