Không giảm án cho kẻ dùng xăng đốt vợ

Theo hồ sơ, Nghiên từ Ninh Bình vào TP.HCM sống chung như vợ chồng với chị C. ở quận Thủ Đức. Do có mâu thuẫn, một đêm giữa năm 2008, khi chị C. và hai con riêng lên gác ngủ, Nghiên đã đổ xăng định đốt nhà.

Nghe mùi xăng nồng nặc, chị C. chạy xuống van xin Nghiên dừng tay nhưng Nghiên vẫn nhẫn tâm châm lửa. Chị C. và hai con may mắn được mọi người cứu kịp thời nên thoát chết. Tuy nhiên, mẹ con chị vẫn bị thương tật từ 10% đến 42%.

V.ĐOÀN