Không giảm án cho người chồng ghen tuông vô lối

Năm 1994, Tấn kết hôn cùng chị L. và có hai mặt con. Tháng 3-2009, cả nhà dời từ ấp 11 đến ấp 9, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) sinh sống. Từ đó, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã do Tấn nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với anh T. cùng ấp. Sáng 11-5, Tấn nói dối đi mua cát về làm đường rồi tạt vào một nhà cùng ấp để theo dõi. Thấy anh T. cùng một phụ nữ sang nhà Tấn mượn tiền vợ đi đám cưới, cơn ghen nổi lên, Tấn về nhà, lao đến dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ mặc cho nạn nhân kêu cứu và hàng xóm chạy sang can. Tấn còn lấy cây nặn mụn bằng kim loại đuổi theo, đè vợ xuống đâm vào mắt nhưng không trúng bèn quăng hung khí, dùng tay móc mắt. Lúc này nhiều người đến can ngăn, đưa chị L. đi cấp cứu. Trên đường đi đầu thú, Tấn đã bị công an bắt. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị thương tật 49% vĩnh viễn.

A.MINH