Không giảm án do quanh co chối tội

HĐXX nhận định bị cáo ngoan cố, quanh co chối tội, không ăn năn hối lỗi nhưng căn cứ vào các chứng cứ khác đủ cơ sở xác định bị cáo phạm tội giết người chứ không phải cố ý gây thương tích. Bị cáo có hai tiền án, giờ lại tiếp tục phạm tội và không có tình tiết nào mới để xem xét giảm nhẹ nên tòa y án sơ thẩm.

Khuya 15-1, trong lúc ngồi uống rượu cùng các bạn, Kiệt nghe người hàng xóm là bà Ngô Thị Bé Bảy (bị bệnh tâm thần) la hét ầm ĩ nên chạy sang gây hấn. Nghe tiếng mẹ kêu la, con gái bà Bảy chạy ra can ngăn thì bị Kiệt dọa đánh. Trong lúc người con đi tìm người can thiệp, Kiệt đã cầm dao chém bà Bảy nhiều nhát. Người nhà bà Bảy chạy đến ngăn chặn kịp thời nên nạn nhân may mắn thoát chết nhưng mang thương tật 12,25%.

HOÀNG YẾN