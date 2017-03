Không giảm án vì phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

Theo tòa, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như khắc phục một phần hậu quả, đầu thú nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại người bị hại khi cháu bé mới gần 10 tuổi. Do đó, nhận định án sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội nên quyết định giữ nguyên án sơ thẩm.

Trước đó, An cùng người bị hại ra sau vườn nhà để chơi rồi bất ngờ đè người bị hai xuống thực hiện hành vi giao cấu. Thực hiện xong, An đưa người bị hại vào nhà tắm rửa rồi cho về. Đến chiều, người bị hại kể lại sự việc đó với gia đình, được gia đình đưa đến bệnh viện và trình báo công an.

N.ĐOÀN