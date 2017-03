Không giảm tốc độ 10 km/giờ tràn lan

Bị nạn vì đường hẹp, xấu, nhiều giao cắt Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT và Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP), có chung nhận xét: Cầu đường hẹp, xấu, nhiều giao cắt, mặt đường thường bị chiếm dụng… mà cho nâng tốc độ lên tối đa (80 km/giờ với ô tô, 60 km/giờ với xe máy) cũng đã góp phần làm cho số vụ, số người chết vì TNGT tăng cao. Đại diện Ban An toàn giao thông quận Bình Tân dẫn chứng đoạn quốc lộ 1 qua quận dài chỉ 9 km nhưng qua nhiều khu dân cư đông đúc và thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường. Làn hỗn hợp bên ngoài quá hẹp, mặt đường xấu… cũng là những nguyên nhân chính làm tăng TNGT. “Tốc độ qua một số đoạn, vị trí trên quốc lộ 1 thuộc quận Bình Tân chỉ nên là 60-40 km/giờ thay vì 80-60 km/giờ như hiện nay” - đại diện Ban An toàn giao thông quận Bình Tân đề xuất.