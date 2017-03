Không hạn chế ô tô con qua hầm Thủ Thiêm

Ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho biết đến nay dự án xây dựng hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn và toàn tuyến đại lộ Đông-Tây (từ quốc lộ 1 đến xa lộ Hà Nội) đã hoàn thành. Dự kiến ngày 20-11 sẽ chính thức thông xe toàn tuyến. Trước đó, tuyến đường Võ Văn Kiệt (từ quốc lộ 1 đến đường Hàm Nghi, quận 1) dài hơn 14 km đã được khai thác từ tháng 9-2009.

Hầm Thủ Thiêm dài gần 1,5 km với sáu làn xe. Theo phương án thông xe của Sở GTVT, chỉ nhóm ô tô con và ô tô khách là không bị giới hạn khi qua hầm. Các loại mô tô và xe máy chỉ được qua hầm từ 6 đến 21 giờ mỗi ngày. Xe tải có tải trọng từ 2,5 tấn trở xuống hoặc tổng tải trọng từ năm tấn trở xuống (tức xe tải nhẹ) bị cấm qua hầm từ 6 đến 8 giờ và từ 16 đến 20 giờ; xe tải nặng (trên 2,5 tấn hoặc tổng tải trọng trên năm tấn) không được phép qua hầm từ 6 đến 21 giờ. Riêng người đi bộ, phương tiện thô sơ, xe ba, bốn bánh tự chế, xe bánh xích, xe chở heo gà sống… bị cấm qua hầm.

Ông Lê Toàn cho hay UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế phối hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông... trong hầm Thủ Thiêm. Trung tâm Quản lý đường hầm Thủ Thiêm sẽ quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, bảo trì công trình hầm. Trung tâm sẽ xử lý ban đầu khi có sự cố, tai nạn xảy ra, sau đó báo ngay cho các cơ quan chức năng. UBND TP cũng giao Công an TP đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong đường hầm. Sở Cảnh sát PC&CC chịu trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo kế hoạch, ngày 22-10 Sở Cảnh sát PC&CC sẽ tổ chức diễn tập ứng phó các sự cố cháy nổ trong hầm.

KIỀU PHONG