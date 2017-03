Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương sáng nay (29-11) cho biết bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày hôm nay (29-11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày hôm nay đến 2-12 ở các tỉnh Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to; riêng Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to (200-400 mm), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía Bắc (Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế).

Từ chiều nay (29-11) gió đông bắc trong đất liền ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong ba ngày tới các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C.

Riêng Hà Nội, trong ba ngày tới trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. Từ chiều nay, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 1,5-3,0 m, biển động mạnh.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo người dân cần cập nhật thường xuyên tình hình dự báo thời tiết để ứng phó giữ ấm cho gia súc, gia cầm, tránh thiệt hại không đáng có do không khí lạnh gây ra trong những ngày tới đây.