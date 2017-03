Không khí lạnh tràn về miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 04/10 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc và trung Trung Bộ từ chiều và đêm ngày 5/10 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ ngày 5/10, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa từ đêm 5/10 gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, biển động.

Từ đêm ngày 5/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh lấn xuống phía nam, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 6/10, mưa vừa, mưa to, đến rất to sẽ lan dần xuống các tỉnh trung Trung Bộ, nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Đợt mưa này có thể kéo dài 2 -3 ngày và tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận với tổng lượng mưa cả đợt từ 100-200mm, có nơi lớn hơn.

Từ đêm 5/10, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ lên, sau đó từ ngày 6-8/10, trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện lũ nhỏ, đỉnh lũ dưới mức báo động 1. Trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ vừa, đỉnh lũ nhiều sông đạt mức 1,2, có sông trên báo động 2.

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cao trên các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.