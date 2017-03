Không làm, làm sai, làm thiếu... đều được thanh toán

Các bị cáo nghe đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đọc cáo trạng truy tố - Ảnh: Đ.H



Bốn bị cáo trong vụ án này gồm các ông: Chu Thế Thực (60 tuổi, nguyên trưởng ban quản lý dự án hạ tầng xã hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu - nay đã giải thể), Trần Quang Đông (53 tuổi, nguyên trưởng phòng kỹ thuật - Ban quản lý dự án hạ tầng xã hội) và Phan Đình Quốc (38 tuổi, nguyên đội trưởng đội thi công Xí nghiệp số 2, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà TP.HCM). Ba người này cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.Còn ông Vũ Thanh Hải (37 tuổi, nguyên kỹ sư Công ty TNHH tư vấn xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu-đơn vị giám sát công trình) bị truy về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định khi thi công dự án trên, bốn bị can đã có những sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng. Cụ thể, một số hạng mục của công trình tuy không thi công hoặc thi công sai thiết kế, thi công thiếu khối lượng, thiếu kích thước nhưng vẫn được các bị can trên nghiệm thu, quyết toán, gây thất thoát tiền ngân sách.Trong buổi sáng, tòa đã xét hỏi ông Chu Thế Thực xung quanh việc thực hiện dự án. Theo đó, công trình trên được khởi công từ tháng 12-2001, trong và sau khi xây dựng xong, công trình đã bị thanh kiểm tra đến năm lần cho đến khi bị khởi tố. Do đó, đến nay công trình này chưa được quyết toán mà mới chỉ cho “tạm ứng”. Tòa đã xét hỏi bị cáo Thực xung quanh ba mảng mà VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã truy tố gồm: “không thi công hạng mục trát trần và trát dầm nhưng vẫn nghiệm thu khống, thanh toán khống gây thất thoát hơn 150 triệu đồng”; “thi công sai thiết kế, nghiệm thu sai dẫn đến thanh toán sai gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng” và “thi công thiếu khối lượng, thiếu kích thước nhưng vẫn nghiệm thu gây thiệt hại hơn 160 triệu đồng”.Khai về việc không thi công nhưng vẫn được thanh toán, ông Thực nói rằng mình không biết, chỉ đến khi khởi tố vụ án mới biết. Thế nhưng, chủ tọa Hoàng Thanh Tùng vặn lại: “Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai có biết, do trần và dầm có lắp cách âm che lại nên không cần tô, trát”. Sau đó, ông Thực thừa nhận giữa các bên đã thỏa thuận “miệng” với nhau để không làm nhưng vẫn quyết toán.Về việc thi công sai thiết kế, ông Thực cho rằng do gạch lát vỉa hè và nền phòng phim trường ghi trong thiết kế “không đẹp” và có nhiều kích thước nên bốn bên (thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và chủ đầu tư) đồng ý đổi sang gạch khác, cùng kích thước. Dù gạch được đổi rẻ hơn so với gạch trong thiết kế nhưng bị cáo Thực vẫn quyết toán theo thiết kế.Việc này, ông Thực lý giải “Vào thời điểm ấy, nghị định 52 cho phép được thanh toán theo giá thắng thầu”.Chiều nay, phiên tòa tiếp tục làm việc. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày.Theo ĐÔNG HÀ (TTO)