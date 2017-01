Không ném tiền vào những dự án thua lỗ

Xử lý các dự án ngàn tỉ “đắp chiếu” Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về xử lý các tồn tại yếu kém, không hiệu quả của một số dự án và doanh nghiệp ngành công thương. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải phân loại từng dự án để xử lý cho phù hợp, không dùng ngân sách nhà nước xử lý, không tiếp tục đầu tư trực tiếp vào các dự án; các tập đoàn, tổng công ty chủ động cân đối nguồn lực để giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án và chịu trách nhiệm về hiệu quả. Theo báo cáo của Chính phủ, hiện ngành công thương có 12 dự án, nhà máy thua lỗ, bao gồm: Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, dự án Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất và Nhà máy đạm Ninh Bình, đạm Hà Bắc, đạm DAP 1 Lào Cai, DAP 2 Hải Phòng, Ethanol Bình Phước, Ethanol Phú Thọ, Nhà máy đóng tàu Dung Quất, dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và Nhà máy gang thép Lào Cai. Theo đánh giá của Chính phủ, hầu hết các dự án trên đều có vốn đầu tư lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Song do tính toán, dự báo sai hoặc quản lý yếu kém đã khiến các dự án bị “đắp chiếu” hoặc hoạt động kém hiệu quả. Xin ưu đãi cho than, dầu khí Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý ưu đãi thuế nhập khẩu sản phẩm theo cam kết của Chính phủ đối với dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa; xem xét, cho phép áp dụng cơ chế ưu đãi, đặc thù đối với việc đầu tư nhà máy điện sử dụng khí Cá Voi Xanh do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư; đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan rà soát các mức thuế, phí hiện áp dụng đối với ngành than để đề xuất điều chỉnh phù hợp…