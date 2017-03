'Không nên quá kỳ vọng vào việc lắp đặt camera an ninh'

Từ tháng 6-2015, qua việc học tập kinh nghiệm của phường 12, quận Gò Vấp cùng sự tham mưu của Công an phường, UBND phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) cho tiến hành việc lắp đặt camera giám sát an ninh kết hợp sử dụng bộ đàm trong công tác tuần tra nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm hình sự, kéo giảm nạn trộm cắp trong khu dân cư, các khu nhà trọ và kịp thời xử lý các trường hợp đậu đỗ trái phép không đúng nơi quy định, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường trên các tuyến đường trọng yếu… Qua quá trình vận động người dân, hiện nay phường đã lắp đặt được 56 camera quan sát (trên tuyến đường Hiệp Bình, vòng xoay cầu vượt Bình Phước, bến xe dù khu phố 2; hẻm 4, đường 3, khu phố 5), hai màn hình tivi 40 inch, hai máy vi tính và đường truyền Internet tốc độ cao tại Công an phường để quan sát. Ngoài ra, Công an phường đã tham mưu để ủy ban trang bị cho lực lượng công an, quân sự và bảo vệ dân phố 33 máy bộ đàm và một bộ lược sóng để đảm bảo tính nhanh nhạy trong quá trình phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm.