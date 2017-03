Không nên xây cầu đi bộ 600 tỉ đồng trên sông Hàn

Ông Phan Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị TP Đà Nẵng, đặt vấn đề tại buổi lấy ý kiến phản biện dự án cầu đi bộ qua sông Hàn do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức ngày 8-4.

Theo TP, dự án sẽ được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao), do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 600 tỉ đồng (30 triệu USD). UBND TP Đà Nẵng đã chọn kiến trúc hình Vỏ Sò của nhà tư vấn Hyder Consulting, Hoa Kỳ. Địa điểm xây dựng là khu vực đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) và đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà). Để hoàn vốn cho chủ đầu tư, TP Đà Nẵng phải trả bằng… đất.

Ông Nguyễn Đình An, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), bày tỏ “nghi ngờ” vì dự án ra đời quá nhanh. “Từ lúc bắt đầu đến lúc chọn phương án chỉ có 35 ngày thì thật là siêu tốc, khó hình dung nổi” - ông An nói. Ngoài ra, theo ông An, đây là cây cầu “không bình thường” vì mang tiếng là đi bộ nhưng giữa cầu lại có điểm dừng chân để phục vụ giải trí, ẩm thực…, thậm chí còn xây cả một đảo giữa sông Hàn với sức chứa lên tới 500 người để kinh doanh dịch vụ.

LÊ PHI