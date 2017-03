‘Không phải bắt, do dân phòng... mạnh tay’

Tuy nhiên, bộ phận trực tại công an tỉnh cho biết Đại tá Trần Văn Hà, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Long An, bận họp nên không thể tiếp.

PV gọi điện thoại cho Đại tá Hà song ông chỉ nói ngắn gọn là chưa nhận được thông tin vụ việc và ông đang bận họp nên cúp máy. Trong khi đó, trả lời báo chí ngày 16-9, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết: “Không phải bắt bớ gì đâu. Là do anh em dân phòng làm hơi mạnh tay chút chứ có gì đâu. Nó (PV) cũng cự cãi gì đó rồi anh em mới nắm tay, nắm chân kéo” - ông Thanh nói.

Trong khi đó, nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết họ đã chứng kiến việc PV Hoàng Nam bị công an, dân phòng khống chế đưa đi. “Lúc đó ngoài mấy anh mặc đồ dân phòng còn có mấy người mặc sắc phục công an và cả người mặc thường phục. Tôi thấy anh PV có đứng ngoài đường chụp ảnh, sau đó mấy người kia tới và không lâu sau thì họ khóa tay, đẩy PV này đi. Nếu mời thì không thể cưỡng ép, dùng bạo lực như vậy” - ông T., một người chứng kiến sự việc, nói.

CHÂU SƠN