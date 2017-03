Không phải bồi thường phí luật sư trong án hình sự

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai sản xuất sữa tắm giả bằng cách đặt khuôn mẫu, mua vỏ chai, in các nhãn hiệu sữa tắm đang bán chạy trên thị trường, mua nguyên phụ liệu, hóa chất ở chợ Kim Biên về pha chế. Sau khi thành phẩm, Vinh thuê hai người đi giao hàng và bán lẻ tại các sạp chợ, cửa hàng tạp hóa. Tổng cộng Vinh đã tiêu thụ được khoảng 3.500 chai sữa tắm giả, thu lợi bất chính 7 triệu đồng.

Cơ quan chức năng triệt phá được vụ sản xuất hàng giả này từ sự tố giác của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tổng hợp Việt My - đơn vị đăng ký nhãn hiệu độc quyền kiểu dáng công nghiệp sản phẩm sữa tắm THEBOL. Trước đó, phát hiện trên thị trường có sữa tắm THEBOL giả, Công ty Việt My đã mua 30 thùng hàng giả làm bằng chứng giao nộp cho cơ quan chức năng.

Xử sơ thẩm hồi tháng 1, TAND quận Bình Tân đã phạt Vinh ba năm tù treo về tội sản xuất hàng giả, buộc Vinh nộp 7 triệu đồng tiền thu lợi bất chính để sung công. Tòa còn buộc Vinh bồi thường cho Công ty Việt My hơn 16 triệu đồng tiền mua 30 thùng hàng giả giao nộp cơ quan chức năng; bồi thường 49 triệu đồng tương đương số tiền bị cáo đã làm thiệt hại về doanh số bán hàng của Việt My và 50 triệu đồng tiền công ty thuê luật sư bảo vệ quyền lợi từ khi khởi tố vụ án.

Bị cáo Vinh kháng cáo, không đồng ý bồi thường thiệt hại về doanh số bán hàng và thuê luật sư của Công ty Việt My.

Mới đây, xử phúc thẩm, TAND TP nhận định cấp sơ thẩm buộc Vinh phải bồi thường thiệt hại về doanh số bán hàng của Công ty Việt My là suy diễn, thiếu căn cứ. Theo tòa, hành vi làm giả gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhưng Công ty Việt My chưa chứng minh được doanh số sụt giảm. Nếu cần thiết thì có thể tách phần yêu cầu bồi thường này thành vụ án dân sự khác nếu Công ty Việt My khởi kiện.

Về phí thuê luật sư của Công ty Việt My, theo tòa, hiện nay trong án hình sự chưa có quy định cũng như án lệ để vận dụng nên không thể buộc bị cáo phải chịu khoản này.

Từ đó, TAND TP đã chấp nhận kháng cáo của Vinh và sửa án sơ thẩm về phần dân sự. Ngoài ra, tòa cũng xác định lại tư cách của Công ty Việt My là đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chứ không phải là nguyên đơn dân sự trong vụ án.

HOÀNG YẾN