Không phải cứ vượt đèn vàng là bị phạt

“Theo các quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008, không có sự phân biệt giữa hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn đỏ và đèn vàng. Các hành vi này đều vi phạm pháp luật về giao thông nên việc phạt hành vi vượt đèn vàng không thể nói là trái luật”. Trung tá Tạ Thị Hồng Minh (ảnh), Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Cục CSGT (C67), Bộ Công an, nói với Pháp Luật TP.HCM.

Chưa đến vạch, cố vượt mới bị phạt

. Phóng viên: Theo quy định cũ (Nghị định 171/2013), mức phạt lỗi vượt đèn vàng nhẹ hơn vượt đèn đỏ nhưng từ hôm nay (1-8), quy định mới là Nghị định 46/2016 có hiệu lực đã tăng mức phạt, đồng thời hai lỗi này sẽ bị xử phạt bằng nhau. Vì sao lại có sự điều chỉnh này, thưa bà?





+ Trung tá Tạ Thị Hồng Minh: Thực tế, nhiều người tham gia giao thông khi thấy đèn vàng thay vì giảm tốc độ và dừng trước vạch dừng thì họ lại đạp ga tăng tốc để cố vượt qua ngã ba, ngã tư. Việc này sẽ tạo ra xung đột với các dòng phương tiện được phép di chuyển và dễ dẫn đến va quẹt, gây TNGT.

Nghị định 46/2016 quy định xử lý lỗi vượt đèn vàng bằng vượt đèn đỏ để không còn những trường hợp người dân thấy đèn vàng là cố tăng tốc để vượt. Điều đó góp phần hạn chế nguy cơ tiềm ẩn gây TNGT, ùn tắc giao thông.

. Nhưng nhiều ý kiến nói rằng hai đèn này có chức năng khác nhau nên phạt vậy là không đúng tính chất, mức độ, thậm chí trái Luật Giao thông đường bộ?

+ Điều 24 Luật Giao thông đường bộ quy định khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định để đảm bảo an toàn. Do vậy, khi đến các giao lộ (nơi thường đặt các đèn tín hiệu - NV), nếu người điều khiển phương tiện chấp hành đúng quy định thì đảm bảo xử lý ngay khi gặp đèn vàng. Trường hợp các phương tiện đi quá nhanh dẫn đến không kịp xử lý kịp hoặc phải thắng gấp tức là đã không chấp hành quy định.





CSGT Hà Nội xử phạt một trường hợp vi phạm. Ảnh: TUYẾN PHAN

Tuy vậy, không phải mọi trường hợp vượt đèn vàng đều có lỗi và bị xử phạt. Khoản 3 Điều 10 Luật Giao thông đường bộ quy định khi gặp tín hiệu đèn vàng, người tham gia giao thông phải dừng trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp.

Nghĩa là nếu bạn đi chưa đến vạch dừng mà đèn đã chuyển sang màu vàng nhưng bạn không dừng lại và cố tình đi tiếp thì mới bị phạt. Nếu bạn đã đi quá vạch dừng, lúc đó đèn mới chuyển sang màu vàng bạn vẫn có quyền đi tiếp mà không bị phạt.

Đi xe đò, taxi cũng phải thắt dây an toàn

. Quy định mới đã bổ sung điều khoản phạt người ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn thì có phải mọi người trên ô tô đều phải thắt, kể cả hành khách đi xe đò, đi taxi?

+ Nghị định 46/2016 bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển, người được chở trên ô tô và các loại xe tương tự ô tô khi chở người trên ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có dây an toàn) khi xe đang chạy (điểm k, l khoản 1 Điều 5).

Như vậy, bất kể là xe khách hay taxi tại những vị trí có trang bị dây an toàn mà khách không thắt dây thì cả khách lẫn tài xế đều bị phạt. Tuy nhiên, hành vi người ngồi sau không thắt dây an toàn và người chở người ngồi sau không thắt dây an toàn chỉ bị phạt từ ngày 1-1-2018.

. Xin cám ơn bà.