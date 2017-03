Không phải cùng lúc 41 công an huyện đánh bạc

Theo đó, việc đánh bài là có nhưng không phải 41 người đánh bài cùng lúc. Việc đánh bài cũng chỉ là giải trí, ai thua trả tiền nước uống. Sự việc đã được Công an huyện Phụng Hiệp kiểm điểm, chấn chỉnh. Sau đó Thanh tra Công an tỉnh cũng kiểm tra lại và nhất trí với các xử lý của công an huyện.

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, vào dịp tết Nguyên đán 2014, một số cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phụng Hiệp đánh bài giải trí tại cơ quan. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo công an huyện đã yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ đánh bài kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trong số 41 công an đánh bài có sáu cán bộ được xét đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014” và hai cán bộ được đề bạt thăng chức vì có nhiều nỗ lực và đạt thành tích cao, không có sai phạm phải xử lý kỷ luật... và việc xét thi đua, đề bạt bổ nhiệm là theo đúng quy định.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, đầu tháng 5-2014, Công an huyện Phụng Hiệp đưa ra bản danh sách chi tiết họ tên, chức vụ của 41 cán bộ, chiến sĩ công an đã tham gia đánh bài tại trụ sở. Từ đó Đảng ủy công an huyện đề nghị các chi bộ trực thuộc kiểm điểm các cá nhân liên quan kiểm điểm và nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đánh bài dưới mọi hình thức.

GIA TUỆ