Không sử dụng nội dung, hình ảnh tiền thật trên vàng mã

Kích thước tiền mã phải nhỏ hơn hoặc lớn hơn tiền thật từ 3 cm trở lên mỗi chiều và chỉ in một màu, một mặt… Sở TT&TT TP Hà Nội vừa đưa ra dự thảo Quy định quản lý hoạt động in vàng mã trên địa bàn để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý có nội dung như trên.

Theo dự thảo, mọi cơ sở in trên địa bàn TP tham gia in sản phẩm vàng mã phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề in và phải đăng ký mẫu, loại vàng mã dự định in. Đối với việc in gia công vàng mã cho nước ngoài, ngoài việc cơ sở in phải có giấy phép do Sở TT&TT cấp thì các sản phẩm vàng mã đó phải được xuất khẩu 100% ra nước ngoài, không được tiêu thụ trong nước… Các ý kiến đóng góp đề nghị dự thảo cần quy định bắt buộc các cơ sở in phải ghi rõ địa chỉ vào sản phẩm vàng mã, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm…

Tháng 4-2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ TT&TT yêu cầu sở TT&TT các tỉnh, TP không sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, hoa văn của đồng tiền Việt Nam trong quá trình xét duyệt mẫu in tiền vàng mã của các cá nhân, tổ chức.

LX