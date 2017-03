Không thấy xót khi nước sạch chảy đầy đường?

Bể đường ống cấp nước trước nhà 132 Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình. Nước sạch tràn lên gây ngập một đoạn đường, một số người tranh thủ lấy nước để rửa xe

Tương tự, một đường ống cấp nước trước nhà 336 Nguyễn Văn Luông (P.12, Q.6) cũng bị bể khiến rất nhiều nước sạch chảy tràn ra đường bất kể ngày đêm. Điều đáng nói là hai vị trí bể đường ống trên đã xảy ra rất nhiều ngày nhưng không được ngành cấp nước sửa chữa.

Nhiều người điều khiển xe máy qua điểm súc xả trước nhà 698 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM bị sụp ổ gà

Trong khi đó, gần một tuần qua người dân trên đường Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7 vô cùng khổ sở khi nước sạch từ một đường ống cấp nước phụt lên tràn vào nhà, gây ngập đoạn đường dài gần 100m. Đã có nhiều tai nạn xảy ra do mặt đường có nhiều ổ gà nhưng bị nước che khuất. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cho súc xả đường ống, nhưng quá trình súc xả không có biện pháp bảo đảm an toàn để nước tràn ra đường, gây ngập nhà dân và phát sinh tai nạn.

Hiện tỉ lệ thất thoát nước TP.HCM lên hơn 40%, trong đó người dân TP phải gánh 28%. Có phải vì vậy mà ngành cấp nước không thấy xót?

Theo QUANG KHẢI (TTO)