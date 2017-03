Không thể cấm câu cá ngừ đại dương bằng đèn

Ngày 21-6, đại diện chín tỉnh ven biển đã tham dự hội nghị bàn giải pháp tổ chức lại sản xuất, khai thác cá ngừ đại dương do Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức. Phần lớn các ý kiến đều tập trung đánh giá hiệu quả của phương thức khai thác cá ngừ đại dương bằng câu tay kết hợp ánh sáng (ngư dân còn gọi là câu đèn) và thảo luận nên cấm hay không cấm nghề câu này.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ NN&PTNT), cho biết từ khi hàng trăm tàu thuyền của ngư dân các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa chuyển từ câu vàng sang câu đèn, sản lượng cá ngừ đại dương tăng vọt, thu nhập của ngư dân cũng tăng 2-3 lần so với trước. Tuy nhiên, hơn nửa năm nay, giá cá ngừ rớt thê thảm do chất lượng cá ngừ câu đèn rất thấp, có nơi giá cá chỉ còn 25%-30% so với trước đây. Cách thu câu quá nhanh khi câu đèn khiến thịt cá bị nhão, không ngon. Đã vậy, giá cá ngừ câu vàng cũng chịu sức ép buộc phải giảm theo, hàng ngàn ngư dân làm nghề câu vàng lâm vào cảnh khốn đốn.

Bà Cao Thị Kim Lan, Giám đốc Công ty CP Thủy sản Bình Định, cho biết: Từ khi phần lớn tàu cá của ngư dân huyện Hoài Nhơn (Bình Định) chuyển sang câu đèn, nhiều khi cá ngừ về bến ồ ạt, doanh nghiệp chế biến không kịp. Tuy nhiên, hầu hết sản lượng cá này đều không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. Để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho các đối tác, mỗi năm Công ty CP Thủy sản Bình Định phải nhập 5.000-6.000 tấn cá ngừ từ nước ngoài về làm phi lê rồi xuất khẩu trở lại vì chất lượng cá của các nước rất tốt, họ thực hiện nghiêm ngặt quy trình bảo quản hiện đại. “Các đối tác Nhật khẳng định cá ngừ câu đèn không thể nào đạt tiêu chuẩn để ăn tươi nên họ khuyên ngư dân Việt Nam nên trở lại câu vàng” - bà Lan chia sẻ. Nhìn từ góc độ người trực tiếp khai thác, ông Hồ Thanh Tân, một chủ tàu câu đèn ngụ xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), cũng thừa nhận: “Nếu cứ đánh bắt bằng đèn ồ ạt như hiện nay thì ba năm nữa sẽ không còn cá ngừ đại dương”.

Tuy có quá nhiều ý kiến lo ngại về tình trạng câu cá ngừ bằng đèn nhưng Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám khẳng định muốn cấm cũng không được vì chưa có cơ sở pháp lý. Theo ông, thay vì cấm, các địa phương cần tổ chức lại việc khai thác, chuyển giao kỹ thuật sơ chế, bảo quản sau thu hoạch cho ngư dân; tổ chức liên kết giữa các chủ tàu câu đèn với doanh nghiệp thu mua chế biến để nâng cao chất lượng. Hiện Bộ NN&PTNT đang triển khai đề án tổ chức lại khai thác hải sản trên biển, trước mắt là cá ngừ đại dương; trong đó tập trung nâng cao giá trị khai thác.

