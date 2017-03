Không thể chấp nhận kiểu tiền trao cháo múc

Tình cảnh rất thê thảm! Trong thời gian qua, ở các nơi quy hoạch, hễ giải tỏa xong, đến lúc có đất sạch thì người dân cũng đã sạch tiền bồi thường rồi. Chúng ta nói đền bù thỏa đáng chỉ là nói trên giấy tờ chứ nông dân mất đất rồi biết làm gì để sống ngoài làm thuê, mần mướn. Việc tái thiết đời sống nông dân sau quy hoạch hiện nay không ổn. Điều quan trọng là sau quy hoạch người dân phải có cuộc sống tốt hơn và có nghề để mà làm. Tái định cư là một chuyện, cái quan trọng là công ăn việc làm. Các KCN hiện nay có thể tạo ra việc làm gì cho bà con? Người nông dân mất đất có được đào tạo nghề để họ thích ứng với cuộc sống mới chưa? Đó là chưa nói nếu các KCN bị treo thì nông dân chết gí thôi. Nông dân mình mặt bằng trình độ chưa cao, có người còn mù chữ. Do đó, nói đào tạo nghề là cái rất xa vời. Chuyện đào tạo nghề cho công nghiệp chủ yếu là cho con em của họ với trình độ chí ít là hết cấp 2. Nhưng đào tạo cũng phải có định hướng, KCN anh tính mở ngành gì thì phải dạy cho người ta học nghề đó. Chứ chơi kiểu đầu tư rồi bỏ đó, không biết ngành nghề cụ thể thế nào hoặc học xong về mà “treo” bằng, không có việc làm thì họ dễ đâm ra chán nản, đâm vào ăn chơi, tệ nạn. Có thể nói, việc chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con hiện nay cũng chỉ những nghề thủ công như đan điếc này kia, nói chung chỉ là lao động cơ bắp. Vì là lao động cơ bắp nên lương cũng rất… cơ bắp. Tình cảnh không ít người nông dân mất đất hết sức thê thảm. Ông NGUYỄN MINH NHỊ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Để bà con bơ vơ là có tội Hiện nay, bà con sau khi giao đất cho chính quyền xong thì cái còn lại là cái nhà tái định cư và một ít tiền (thậm chí không còn). Không còn đất để làm ăn và không có ai hướng dẫn gì thì bà con tái thiết đời sống thế nào đây? Tôi nghĩ đã phá vỡ một môi trường sản xuất để quy hoạch thì phải quy hoạch một khu khác phù hợp để tái tạo môi trường sản xuất cho bà con. Nghĩa là chính quyền phải thiết kế một khu sản xuất mới, có đất đai cho bà con. Thậm chí xác định sẽ sản xuất những sản phẩm nào, giống má, kỹ thuật ra sao, cả hướng ra cho sản phẩm. Trong khu tái định cư ta cần phải tạo cơ sở hạ tầng thật tốt với đường sá, bưu điện, bệnh viện, trường học... Như vậy, thay vì ta đưa họ một cục tiền to để đền bù, giờ ta dùng nó để xây dựng cơ sở hạ tầng cho bà con để họ ổn định đời sống, yên tâm sản xuất. Muốn làm được như trên, điều thiếu nhất hiện nay là cần một nhạc trưởng đảm bảo cho công tác tiền quy hoạch - giải tỏa - hậu quy hoạch được thực hiện một cách bài bản. Thiết nghĩ, Nhà nước lấy đất thực hiện mục đích phát triển nhưng nếu để bà con bơ vơ như thế là Nhà nước có tội với dân. GS-TS VÕ TÒNG XUÂN Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 4-6 có đăng loạt bài “Nông dân sau bức màn phát triển” cho thấy hiện nay có những KCN diện tích đất trống còn nhiều, nông dân sau khi bị thu hồi đất còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành đánh giá lại hiệu quả các KCN, xem thực chất đã hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn ra sao. Việc thu hồi đất nông nghiệp hiện nay có đáp ứng được điều mong mỏi của cử tri cả nước trong vấn đề xây dựng nông thôn mới, làm cho ngành nông nghiệp nước nhà phát triển ngày một mạnh hơn không. ĐBQH NGUYỄN VĂN PHỤNG (TP.HCM) phát biểu thảo luận về thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho tam nông ngày 5-6