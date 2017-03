Sáng 7-1, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 (UBND tỉnh Nghệ An tổ chức), ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nghệ An, nêu: Vẫn còn thông tin báo chí nêu thiếu chính xác, như thông tin về vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai, trạm BTS (thu phát sóng di động) gây ung thư...

Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nêu ý kiến: "Báo chí đăng thông tin vỗ béo lươn bằng công nghệ thuốc tránh thai là không chính xác. Không có chuyện vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai nhưng báo chí nêu lên đã ảnh hưởng mọi mặt, ảnh hưởng đến kinh tế, có cái gì đó như dối trá đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến thương hiệu của tỉnh Nghệ An rất lớn. Chúng tôi bày tỏ sự không đồng tình và đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, cơ quan chủ quản báo và các cơ quan có liên quan. Chúng tôi rất mong các báo khác có ý kiến, không thể để thông tin trôi nổi như thế này. Cần xử lý nghiêm túc chứ không thể đưa thông tin vô trách nhiệm với xã hội như vậy được".



Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: "Báo chí nêu thông tin vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai là sai, ảnh hưởng đến kinh tế, thương hiệu của tỉnh Nghệ An rất lớn". Ảnh: Đắc Lam

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng phê bình lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An đã yếu kém không trả lời báo chí kịp thời, xử lý khủng hoảng truyền thông kém trước thông tin vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai.

Ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, đứng lên cho biết: "Ngay sau khi báo chí đăng thông tin vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai, chúng tôi có thành lập đoàn kiểm tra nhưng vụ việc phức tạp, nhiều báo cứ nêu lên nhiều chiều, hỏi đi hỏi lại thêm phức tạp. Chúng tôi đã có văn bản trả lời cho báo, cho Sở TT&TT tỉnh Nghệ An và có văn bản cho UBND tỉnh Nghệ An trả lời không có chuyện dân vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai. Đoàn kiểm tra xác định không có nhưng nhiều người, nhiều báo cứ hỏi đi hỏi lại đâm phức tạp".

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cũng nhận khuyết điểm trong việc chậm họp báo để thông tin phản bác thông tin cho lươn uống thuốc tránh thai.

Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thông tin: "Cả tỉnh Nghệ An có 60 hộ nuôi lươn, có trên 2.000 m2 ao nuôi lươn, họ đã làm đúng quy trình về khuyến nông và sử dụng thức ăn cho lươn không liên quan đến chất cấm trong chăn nuôi. Sau khi một số báo nêu thông tin vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai thì người dân rất bất bình, giảm lòng tin của nhân dân đối với báo chí rất nhiều. Chúng tôi đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT xử lý hai bài báo nêu thông tin vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai nhưng chưa có kết quả".