“Không thể giải thích đơn giản là bất khả kháng”

Vi phạm an toàn lưới điện: Chủ tịch tỉnh phải xử lý Ngoại trừ những công trình chuyên ngành phục vụ vận hành lưới điện, Luật Điện lực nghiêm cấm nhà ở và công trình tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện 500 kV trở lên. Việc sử dụng thiết bị, dụng cụ, phương tiện có vi phạm khoảng cách an toàn dẫn đến phóng điện cũng bị nghiêm cấm. Cũng do tính chất quan trọng của việc cung cấp điện, Luật Điện lực yêu cầu đơn vị truyền tải điện có nghĩa vụ bảo đảm hoạt động truyền tải điện phải vận hành an toàn, ổn định. Luật giao trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn điện cho UBND các cấp. Cụ thể hơn, Điều 12 Nghị định 106/2005 nhấn mạnh chủ tịch UBND cấp tỉnh phải có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.