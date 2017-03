Không thể nơi nào cũng là chỗ kinh doanh

Cuối năm 2010, Ban Quản lý Khu Nam (BQL KN) đã trình UBND TP quy hoạch địa điểm kinh doanh tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Pháp Luật TP.HCM ngày 25-12). Nhiều nhà quản lý, chuyên gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quy hoạch này. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là quy hoạch có khả thi, có bị vướng luật và ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu hay không.

Có thể lập lại trật tự

“Nếu cứ cho người dân thoải mái kinh doanh, coi chừng khu đô thị mới vài năm nữa lại trở nên nhếch nhác, “xôi đậu” như một số khu dân cư hiện hữu” - TS Nguyễn Đăng Sơn, Viện phó Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng, cảnh báo.

Theo ông Sơn, văn hóa “mặt tiền” ở các khu dân cư theo kiểu nhà ở biến thành công ty, trường học, cửa hàng… vẫn còn tồn tại do đó là một tập quán lâu đời. Tuy nhiên, với khu đô thị mới, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể thiết lập trật tự mà không vi phạm các quy định hay ảnh hưởng đến quyền sở hữu của người mua. “Khi đã có quy hoạch rõ ràng, hợp đồng mua bán phải có thông tin cụ thể để người mua tự cân nhắc và quyết định. Nếu có nhu cầu kinh doanh, họ sẽ mua nhà ở địa điểm được phép, còn nếu đã biết rõ khu này chỉ để ở thì phải chấp hành. Các nước khác cũng thực hiện như thế” - ông Sơn cho hay.

Các cửa hàng kinh doanh nằm san sát nhau trên đường Phạm Thái Bường, khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ảnh: VIỆT HOA

TS-KTS Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển, nhấn mạnh: Về góc độ khoa học, không thể con đường nào cũng được mua bán, kinh doanh. Những con đường được phép mua bán kinh doanh phải có một số điều kiện như vỉa hè đủ rộng, có chỗ giữ xe… Theo ông Hòa, nếu khu đô thị Nam Sài Gòn làm được điều này thì đây là tấm gương cho các khu đô thị mới sau này.

Điều khiến ông Hòa băn khoăn là chưa rõ quy hoạch khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã tính toán và thiết kế địa điểm, tuyến phố, giao thông tương ứng với quy hoạch vị trí kinh doanh hay không. “Hai quy hoạch này phù hợp nhau thì mới có thể khả thi, còn nếu ngay từ đầu không tính toán mà bây giờ áp đặt chỗ này không được mua bán, chỗ kia được phép trong khi không tính đến các yếu tố giao thông, chỗ đậu xe… thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân” - ông Hòa nhận xét.

Đảm bảo mỹ quan đô thị

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP ủng hộ việc quy hoạch kinh doanh ngành thương mại-dịch vụ. Tuy nhiên, Sở cho rằng cần làm rõ ngành nghề “thương mại-dịch vụ” là những ngành nào. Đó có thể là kinh doanh nhà hàng, quán ăn, cà phê, cửa hàng mua sắm, siêu thị… do các ngành nghề này thu hút một lượng lớn khách hàng, có thể tác động đến an ninh trật tự của khu vực.

Theo Sở KH&ĐT, việc gom thương mại-dịch vụ vào một nơi giúp khu dân cư tránh được tiếng ồn, giảm ảnh hưởng về an ninh trật tự, giữ được không gian sống riêng và đảm bảo mỹ quan đô thị. Quy hoạch này giúp ích cho cộng đồng dân cư về không gian sống, an ninh trật tự, mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, Sở cho rằng người dân vẫn có thể dùng nhà riêng để kinh doanh các loại dịch vụ không chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, không gây ảnh hưởng an ninh trật tự, không gây tiếng ồn…

Đối với các địa chỉ nhà ở đã đăng ký kinh doanh hợp lệ, BQL KN đề xuất lộ trình hai năm để di dời sang địa điểm khác phù hợp quy hoạch. Tuy nhiên, Sở KH&ĐT cho rằng những trường hợp này người dân đăng ký kinh doanh trước, quy hoạch được xây dựng sau nên không thể rút đăng ký của chủ kinh doanh hay xử lý vi phạm hành chính.

Trong bốn khu vực chính của khu A, các tiểu khu nhà ở hoàn chỉnh được bố trí tại khu phía bắc và phía tây nam. Những con đường buôn bán sầm uất nhất tại khu vực này là đại lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Cảnh, Bùi Bằng Đoàn… Trong đó, khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 có chức năng là khu nhà ở đã bị biến thành khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ với hàng loạt cửa hàng, quán cà phê, trụ sở kinh doanh, siêu thị… mọc dày đặc. Không chỉ nhà phố, nhà phố vườn mà các căn biệt thự cũng được trưng dụng để kinh doanh. Điều này không chỉ làm giảm đáng kể tính văn minh của khu đô thị kiểu mẫu mà còn làm mất đi sự yên tĩnh vốn có của một nơi chỉ dành để ở. VIỆT HOA Trước đây, Sở GTVT TP từng đưa ra dự thảo về việc ngưng cho đăng ký kinh doanh các ngành “tập trung đông người” trên 115 tuyến đường nhằm giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, dự thảo này vấp phải ba vấn đề lớn. Một là việc ngưng đăng ký có thực sự giúp giảm ùn tắc giao thông hay không. Hai là phải xác định rõ “ngành nghề tập trung đông người” là ngành nghề nào. Thứ ba, phải lập được danh sách các địa chỉ cụ thể không được kinh doanh để Sở KH&ĐT có căn cứ đối chiếu, chấp nhận hoặc từ chối khi có người đến đăng ký kinh doanh tại địa chỉ đó. Dự thảo của Sở GTVT chỉ đưa ra một số con đường (toàn bộ đường) và một số đoạn đường (không liên tục trên một con đường), không có địa chỉ số nhà cụ thể. Trong khi đó, khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên đăng ký kinh doanh không thể biết số nhà 12345 đường ABCD có nằm trong đoạn bị ngưng đăng ký hay không. Dự thảo cũng không làm rõ việc ngưng đăng ký này áp dụng cho nhà mặt tiền hay toàn bộ nhà có địa chỉ liên quan đến con đường đó. Chú ý khâu thiết kế Nếu quy hoạch này được lập và thực hiện sớm hơn nữa thì quá tốt. Tuy nhiên, khi đã quy hoạch địa điểm kinh doanh thì khâu thiết kế và xây dựng phải chú ý yếu tố vỉa hè, tầng hầm giữ xe để đảm bảo chủ nhà chỉ kinh doanh bên trong căn nhà, không lấn chiếm lòng, lề đường. Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN,

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Việc trong tầm tay Về mặt pháp lý, BQL KN vẫn có thể ban hành quy hoạch kinh doanh bởi ngay từ đầu khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã có quy hoạch mục đích sử dụng đất rõ ràng (khu vực nào kinh doanh, khu vực nào giải trí, khu vực nào làm văn phòng, khu vực nào chỉ để ở). Người mua nhà cũng biết quy hoạch sử dụng đất này nên việc xây dựng quy hoạch kinh doanh cụ thể hơn là trong tầm tay. Sở KH&ĐT TP.HCM

