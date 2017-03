Không thể thu phí bảo trì đường bộ rồi tính… sau!

Phí với thuế đã quá nhiều Các khoản phí, thuế mà xe ôtô và xe máy phải chịu là thuế VAT, tiêu thụ đặc biệt, nhập khẩu và các loại phí, lệ phí (lệ phí trước bạ, phí đăng kiểm, cầu, đường, xăng dầu)... Tăng gánh nặng cho dân Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 750 USD/người/năm, giá xăng khoảng 17.000 đồng/lít, chiếm 0,001% so với thu nhập. Ở Pháp, thu nhập bình quân là 42.000 USD/người/năm, giá xăng là 1,76 USD, chiếm 0,00004% so với thu nhập! Giá xăng ở ta so với thu nhập bình quân cao hơn 25 lần của Pháp. Nếu “sinh” thêm khoản phí vào giá xăng sẽ làm tăng gánh nặng cho người dân.