Không thu hồi giấy đỏ, cán bộ địa chính bị bắt

(PL)- Sáng 20-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã bắt tạm giam bốn tháng ông Nguyễn Hoàng Phương, cán bộ địa chính xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành (Long An).

Ông Phương bị bắt về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì liên quan đến việc phát và thu hồi giấy đỏ cho ông Nguyễn Văn Ngôn ngụ tại xã này. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông Ngôn thế chấp cùng lúc 12 giấy đỏ của sáu lô đất để vay gần 2,8 tỉ đồng của hai chi nhánh ngân hàng, một quỹ tín dụng tại huyện Châu Thành, sau đó không có khả năng chi trả... Công an xác định ông Phương, cán bộ địa chính xã Vĩnh Công, sơ sót không thu hồi sáu giấy đỏ cũ trước khi cấp phát sáu giấy đỏ mới, giúp vợ chồng ông Ngôn thế chấp sáu lô đất vay vốn của các ngân hàng nên bị bắt về tội danh trên. TÂM PHÚC