Không tôn trọng sông Hàn sẽ phải hối tiếc

Đây là hội đồng có sự tham dự của nhiều chuyên gia quy hoạch hàng đầu quốc tế chấm chọn từ 12 đơn vị tư vấn đã lọt qua vòng loại.

Thời gian tới, sau khi hội đồng tuyển chọn quốc tế chấm kỹ lưỡng thì kết quả của cuộc thi tuyển mới được công bố chính thức. Ảnh: LÊ PHI



Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, đây là cuộc thi đặc biệt, bởi chính quyền TP đã mời gọi nhiều đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước tham gia. Cuộc thi này là sự gặp gỡ của những trái tim yêu sông Hàn, yêu Đà Nẵng.



“Đây là dịp để những người quan tâm, yêu mến TP thể hiện cảm xúc, thăng hoa nhiều ý tưởng và cùng nhau dệt nên bức tranh hiện đại, kiến tạo cảnh quan thiên nhiên sông Hàn thành giá trị, tài sản vô giá” - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói. Ảnh: LÊ PHI

Ông Thơ cũng cho rằng sông Hàn là tài sản thiên nhiên quý giá nên việc tiếp cận quản lý, đầu tư phát triển đô thị phải được tôn trọng, giữ gìn, không phí phạm để sau này không phải hối tiếc và cũng không có cơ hội sửa chữa.



Vì vậy tiếp cận, ứng xử trong quy hoạch và thiết kế kiến trúc sông Hàn là sử dụng không gian đô thị hợp lý để tạo dựng sản phẩm chất lượng kiến trúc lâu bền. Ảnh: LÊ PHI

Bên cạnh đó phải phát huy tính truyền thống lịch sử-văn hóa địa phương, gắn kết với thiên nhiên hình thành không gian kiến trúc hiện đại, tạo sự phát triển kinh tế bền vững của đô thị Đà Nẵng.



Hiện UBND TP Đà Nẵng cũng đang tổ chức triển lãm về “Ý tưởng quy hoạch và thiết kế kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Hàn” kéo dài đến hết ngày 31-11. Ảnh: LÊ PHI

Trước đó, TP Đà Nẵng đã phát động thi tuyển phương án ý tưởng quy hoạch và thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn với sự tham gia của 39 nhóm tư vấn trong và ngoài nước. Sau đó, qua tuyển chọn được 12 đơn vị tư vấn có năng lực nhất để hội đồng chấm.





TP cũng đặt hòm phiếu lấy ý kiến nhân dân về các đồ án quy hoạch tại sảnh tiếp công dân cổng số 3 Trung tâm hành chính. Ảnh: LÊ PHI



Các phương án dự thi cũng được đăng tải trên website http://hanriver.viar.gov.vn để người dân bình chọn. Ảnh: LÊ PHI



Người dân và du khách khá hứng khởi khi lần đầu tiên được xem triển lãm về quy hoạch hai bên bờ sông Hàn. Con sông có ý nghĩa đặc biệt đối với TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Theo đó, cơ cấu giải thưởng gồm: một giải nhất do hội đồng tuyển chọn lựa chọn, giá trị giải thưởng 50.000 USD; một giải nhì cũng do hội đồng tuyển chọn lựa chọn, giá trị giải thưởng 20.000 USD và một giải thưởng do cộng đồng bình chọn.