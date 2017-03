Không vội điều chỉnh giờ làm, giờ học

Tôi đã đi tham quan một số trường học ở Canada. Họ bố trí giờ học, giờ làm rất linh hoạt: Ngay trong một trường các cán bộ, giáo viên cũng không phải đến cùng một lúc, ai đến sớm về sớm, ai đến muộn về muộn. Còn học sinh thì cũng vào học theo các giờ khác nhau. Trường cũng có dịch vụ trông giữ các em sau giờ học, do nhà nước hỗ trợ kinh phí. ÔngNGUYỄN THANH LÂM,Hiệu phó Trường THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội Việc bố trí lệch giờ học, giờ làm vẫn chỉ là mang tính tức thời, trong khi bao năm nay chúng ta vẫn chưa thể giải quyết nổi hai vấn đề chính yếu: Thứ nhất, hạ tầng giao thông không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân Hà Nội và TP.HCM. Thứ hai, ý thức giao thông của đại đa số người dân đều kém. Chị NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN,cán bộ ĐH Bách khoa Hà Nội Việc thay đổi giờ làm việc có thể tác động đến chu trình tâm lý, chu trình làm việc có hiệu quả của người đi học và người đi làm, do đó phải cân nhắc kỹ trên cơ sở tính toán luồng đi lại của cán bộ, viên chức. Ngoài ra còn phải xem xét đến cơ cấu dân số đặc thù của TP. Ví dụ, Hà Nội chỉ có 9% dân số là người già, 10% trẻ em chưa đi học, còn lại là người đi làm, đi học ở các cấp. Như vậy, yếu tố “đưa đón” luôn chiếm số đông trong dân số, do đó phải cân nhắc lựa chọn xem hình thức nào là hợp lý. KTSĐÀO NGỌC NGHIÊM, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội